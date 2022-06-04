Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... Mide asidine karşı etkili doğal çözüm önerileri

Tekrarlayan asitlik ve şişkinlik sorunlarının arkasında çok fazla kafeinli içecek tüketmek, yemekten hemen sonra uzanmak veya çok fazla baharatlı yemek yemek gibi birçok neden vardır. Daha aktif bir yaşam tarzına öncülük etmek ve daha küçük öğünler yemek bir dereceye kadar yardımcı olabilir. Her şeye rağmen bu sorunları yaşamaya devam ediyorsanız evde yapabileceğiniz doğal çözüm önerilerini deneyebilirsiniz.

REZENE TOHUMU

1 tatlı kaşığı rezene tohumunu ılık su ile birlikte tüketmek asitliği ve mide ekşimesi gibi belirtilerden kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

PANELA

Hem potasyum hem de magnezyum içeren panela midenizi rahatlatacaktır. Potasyum PH dengesini korumak için harikadır ve midede mukus üretimi için de gereklidir, öte yandan sindirim sisteminizin düzgün çalışması için magnezyum gereklidir.

ÇÖREK OTU

İlaç kadar olan çörek otu tanelerini çiğneyerek midenizi rahatlatabilirsiniz.

ANASON TOHUMU

Mide sorunları için etkili bir çözüm olan anason tohumu; sindirim sistemine ve mide bulantısına iyi gelir.



