Göğüs ameliyatı olan Chloe Ferry şov yaptı! Beğeni yağdı

Geçen ay Türkiye'de göğüs operasyonu geçiren Tv yıldızı Chloe Ferry, sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor!

Tv yıldızı Chloe Ferry 15 kilo vermiş ve bu durumdan büyük mutluluk duyduğunu ifade etmişti. Genç isim son olarak mavi lateks elbisesiyle olay olmayı başardı.

Göğüslerini tamamen ortaya çıkaran elbisesiyle paylaşım yapan genç yıldıza beğeni yağdı. Chloe Ferry herkesin Noel sebebiyle kırmızı tercih ettiği günlerde mavi giyerek iddiasını ortaya koydu.

Ünlü TV yıldızının mavi trendini ateşlemesi sonrası Love Island'dan Alexandra Cane ve Ferne McCann da hayranları için mavi triko ve sütyen takımlarıyla pozlar verdi.



