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Göğüs ameliyatı olan Chloe Ferry şov yaptı! Beğeni yağdı

03.12.2020 15:15 | Son Güncelleme:
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Göğüs ameliyatı olan Chloe Ferry şov yaptı! Beğeni yağdı

Türkiye'de göğüs küçültme ameliyatı geçirdikten sonra ülkesine dönen İngiliz TV yıldızı Chloe Ferry yeni paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Ferry göğüslerini paylaşıp beğeni topladı.

Geçen ay Türkiye'de göğüs operasyonu geçiren Tv yıldızı Chloe Ferry, sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor!

Tv yıldızı Chloe Ferry 15 kilo vermiş ve bu durumdan büyük mutluluk duyduğunu ifade etmişti. Genç isim son olarak mavi lateks elbisesiyle olay olmayı başardı.

Chloe Ferry tangalı pozunu paylaştı tepki çektiChloe Ferry tangalı pozunu paylaştı tepki çekti

Göğüslerini tamamen ortaya çıkaran elbisesiyle paylaşım yapan genç yıldıza beğeni yağdı. Chloe Ferry herkesin Noel sebebiyle kırmızı tercih ettiği günlerde mavi giyerek iddiasını ortaya koydu.

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Ünlü TV yıldızının mavi trendini ateşlemesi sonrası Love Island'dan Alexandra Cane ve Ferne McCann da hayranları için mavi triko ve sütyen takımlarıyla pozlar verdi.


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