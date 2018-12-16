'Göğüs cerrahisinde, sigara kullananlarda risk 4 kat fazla'

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, sigara kullananlarda operasyonel riskin 4 kat fazla olduğunu dile getirdi.

VM Medical Park Bursa Hastanesi, sosyal sorumluluk çalışmalarının yanı sıra, bilimsel hekim toplantılarını da sürdürüyor. Bu amaçla gerçekleştirilen ‘Hekim Buluşmaları’nda, BURSA VM Medical Park Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, ‘Göğüs Hastalıklarında Ameliyat Öncesi Değerlendirme’ konulu sunum yaptı. Bu değerlendirmenin cerrahi uygulanacak hastalarda komplikasyon ve hayati riskin önceden belirlenmesi amacıyla yapıldığını açıklayan Doc. Dr. Lakadamyalı, "Bu uygulamalar açısından risk, sigara kullananlarda 4 kat fazladır. Sigaranın etkisi, kronik öksürük gibi açık belirtilerle ortaya çıkar. Sigara kullanımının kesilmesi ise fonskiyonları normale döndürür" dedi. İleri yaşın, diğer faktörler kontrol edildiğinde belirgin olarak riski etkilemediğini de kaydeden Lakadamyalı, "Yaşlanma, tek başına ileri yaş karar verme aşamasında tek başına belirleyici değildir. Bununla birlikte yaşlanmanın akciğer rezervlerine ve oksijenizasyona etkilerinin, bu hasta grubundakilerde komplikasyona yol açabileceği her zaman göz önünde tutulmalıdır. Yakın zamanda solunum yolu enfeksiyonu geçirilmiş olması da hava yolu duyarlılığını artırabilir" ifadelerini kullandı.

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