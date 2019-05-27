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Göğüs çöküklüğü olan çocuğa kapalı ameliyat yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.05.2019 15:22 | Son Güncelleme

Niğde’de 15 yıldır göğüs çöküklüğü olan hasta Yunus Emre Dinçer (15), Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.Doğuştan göğüs çöküklüğü olan hasta Yunus Emre Dinçer’e Niğde’de ilk kez gerçekleştirilen kapalı kunduracı göğüs ameliyatı yapıldı.

Niğde’de 15 yıldır göğüs çöküklüğü olan hasta Yunus Emre Dinçer (15), Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.
Doğuştan göğüs çöküklüğü olan hasta Yunus Emre Dinçer’e Niğde’de ilk kez gerçekleştirilen kapalı kunduracı göğüs ameliyatı yapıldı. Modern tıp tekniklerinin kullanıldığı ameliyatı, Göğüs Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Özgür Katrancıoğlu, Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yandım, Anestezi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kaçmaz ve Anestezi Uzm. Dr. H. Gizem Güliter birlikte gerçekleştirdi.
Göğüs Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Özgür Katrancıoğlu, Niğde’de ilk defa bir hastaya çökük göğüs ameliyatı uyguladığını söyledi. Ameliyatla ilgili açıklamada bulunan Katrancıoğlu, “PektusEkskavatum (Kunduracı Göğsü) göğüs duvarı şekil bozuklukları içinde en sık görülenidir. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik faktörler etkendir. Göğüs kafesinde değişik derecelerde içe doğru çöküklüğü vardır. Bu çöküklüğün derecesine bağlı olarak kalbe ve akciğerlere bası olabilmektedir. Bu hastalarda en fazla şikayetler; şekil farklılığı yanısıra ağrı, nefes darlığı, kalp çarpıntısı, özellikle eforla gelen bayılma ve psikolojik bozukluklardır. Tanısı çok kolaydır. Deformiteyi bilen bir hekimin fizik muayenesi yeterlidir. Tedavisinde etkin yöntem cerrahidir. İki tür cerrahi yöntem vardır. Biri açık cerrahi diğeri ise kapalı yöntemdir (Nuss ameliyatı). Kapalı yöntem olan Nuss ameliyatı ülkemizde çok az merkezde yapılmaktadır. Bu ameliyatta kamera ile halk dilinde iman tahtası olarak adlandırılan kemiğin altına çelik çubuk konularak çöküklük düzeltilmektedir. Bu ameliyatın açık ameliyata göre çok fazla avantajları mevcuttur. Bizde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, ilimizde ilk defa bir hastaya çökük göğüs ameliyatı uyguladık” dedi.
Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Bilal Günaydın, Niğde’de yapılmayan ameliyatları Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak artık yapabilmenin gururu ve mutluluğu içinde olduklarını söyledi. Günaydın, “Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlk kez böyle bir ameliyat gerçekleştirdikleri için. Bu tarz ameliyat sayısı artacak. Çünkü ekipler halinde çalışılma başlandı. Niğde’de bu tarz ameliyatlar artacaktır. Bu tarz ameliyatlar artıkça da bu hastaların sevklerini önleyeceğiz. Hastalarımıza daha kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

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