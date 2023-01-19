Göğüs dekolteli pozunu paylaşan Ebru Polat iç çamaşırını gizlemedi

Cesur pozları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Ebru Polat, dekolteli stiliyle ilgi odağı oldu. Gri desenli bir elbise tercih eden Polat, sütyenini gizlemedi.

Polat'ın paylaşımına ''Hikaye gibisiniz'' ve ''Kraliçe tahtında'' yorumları yapıldı.

Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan Ebru Polat, cüretkar stiliyle sık sık magazin alemini meşgul ediyor.

Sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtlayan Ebru Polat, bir takipçisinden gelen ''Hiç kadınla seviştin mi?'' sorusuna ''Çok teklif aldım ama hayır'' yanıtını vermişti.

Ebru Polat, şarkıcılık ve işletmeciliğin yanı sıra avukatlık da yapıyor.



