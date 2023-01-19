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  4. Göğüs dekolteli pozunu paylaşan Ebru Polat iç çamaşırını gizlemedi

Göğüs dekolteli pozunu paylaşan Ebru Polat iç çamaşırını gizlemedi

19.01.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Kölem olmak isteyen çok zengin var' diyen Ebru Polat, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bir organizasyona katılan ünlü şarkıcı, göğüs dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

Göğüs dekolteli pozunu paylaşan Ebru Polat iç çamaşırını gizlemedi

Cesur pozları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Ebru Polat, dekolteli stiliyle ilgi odağı oldu. Gri desenli bir elbise tercih eden Polat, sütyenini gizlemedi.

Ebru Polat göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! İç çamaşırını gizlemedi

Polat'ın paylaşımına ''Hikaye gibisiniz'' ve ''Kraliçe tahtında'' yorumları yapıldı.

Ebru Polat göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! İç çamaşırını gizlemedi

Ebru Polat göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! İç çamaşırını gizlemedi

Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan Ebru Polat, cüretkar stiliyle sık sık magazin alemini meşgul ediyor.

Göğüs dekolteli pozunu paylaşan Ebru Polat iç çamaşırını gizlemedi

Sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtlayan Ebru Polat, bir takipçisinden gelen ''Hiç kadınla seviştin mi?'' sorusuna ''Çok teklif aldım ama hayır'' yanıtını vermişti.

Göğüs dekolteli pozunu paylaşan Ebru Polat iç çamaşırını gizlemedi

Ebru Polat, şarkıcılık ve işletmeciliğin yanı sıra avukatlık da yapıyor.

Göğüs dekolteli pozunu paylaşan Ebru Polat iç çamaşırını gizlemedi

Göğüs dekolteli pozunu paylaşan Ebru Polat iç çamaşırını gizlemedi


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Ebru Polat dekolte ünlü şarkıcı

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