Göğüs dikleştiriyor, karın gerdiriyor ama sahtekar! Yeni sahte doktor skandalı: Sosyal medyada paylaştıklarını da inkar etti

Daha iyi bir fizik hayaliyle bıçakaltına yatan genç kadın sonunda pişman oldu. Operasyon sonrası sağlık sorunları yaşamaya başlayan Beyza hanım doktorundan kuşkulanınca araştırma yaptı; önce sahte diploma şoku yaşadı, sonra da arkası geldi.

ÖZEL BİR HASTANEDE AMELİYAT ETTİ

Show Haber'in haberine göre; Ankara'da yaşayan Beyza hanım meme ve karın gerdirme operasyonu için 3 yıl önce bir güzellik merkezi sahibiyle anlaştı. Doktor olduğunu sandığı o kişi özel bir hastanede ameliyat etti onu, hatta operasyonun fotoğraflarını da gönderdi. Genç kadın "Bu ameliyatı da Ankara'da adı bilinen bir hastanede yaptığını, oradan ameliyathane kiraladığını söyledi" dedi.

SANCISI BİTMEDİ, ENFEKSİYON KAPTI, GÖRÜNÜMÜ DE OLMADI

Ancak ameliyattan sonra Beyza hanımın acıları bir türlü dinmedi, üstüne enfeksiyon kaptı. Aynı zamanda da istediği fiziksel görünüme bir türlü kavuşamadı. Kendi deyişiyle şekil bozukluğu ve ağrıları şimdi bile devam ediyor. Haliyle aklında yavaş yavaş şüpheler belirdi.

MASADAKİ DİPLOMA SAHTE ÇIKTI

Sağlık Bakanlığı ve Tabipler Birliği'ne doktor olduğunu iddia eden kişinin ismiyle sorgulama yaptırdığını söyleyen genç kadın "Böyle bir doktor olmadığını öğrendim" dedi. Ayrıca klinikteki tıp diplomasının fotoğrafını çekip böyle bir mezunları olup olmadığını üniversiteye sorduğunda üniversite böyle bir doktorlarının olmadığını söyledi iddiasına göre.

ÜNİVERSİTE: BÖYLE BİR MEZUNUMUZ YOK

Show Haber de diplomanın fotoğrafını Gazi Üniversitesi'ne gönderdi, genel sekreterlikten gelen yanıt "Bizim tıp fakültemizden böyle bir mezun yoktur" oldu. Aynı zamanda "O dönemde böyle bir dekan da bulunmamıştır" diye alttaki imzanın da gerçek olmadığı kaydedildi, yani diploma sahteydi.

"DİPLOMAYI BENİM YAPTIĞIMI İDDİA EDİYOR"

Beyza hanım "Mesajlarda diplomasını paylaştım, 'Sen doktor değilmişsin, nasıl yaparsın böyle bir şey' diye. O diplomayı da benim yaptığımı iddia ediyor" diyerek yaşadığı durumun boyutunu ortaya koydu.

Beyza hanım savcılığa o dönem suç duyurusunda bulunsa da delil yetersizliği takipsizlik kararı verildi. Şikayetçi olduğu o kişi ifadesinde doktor olmadığını, ameliyatlara da girmediğini öne sürdü. Epikriz raporunda ise onun yerine hastanenin bir başka doktorunun adı vardı.

SOSYAL MEDYADAN AMELİYAT VİDEOLARI PAYLAŞIYOR

Doktor değilim diyen şahıs ise ameliyattan ameliyata koşuyordu sosyal medya hesabında.

"BENİM GİBİ ÇOK KİŞİ DOKTOR SANARAK GİDİP İŞLEM YAPTIRIYOR"

Beyza hanım "Benim gibi birçok insanın doktor olarak düşünüp gidip işlem yaptırdığını da çok iyi biliyorum" diyerek tehlikeye dikkat çekti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır