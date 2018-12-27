HABER

Göğüs duvarı deformitesi nedir? Göğüs duvarı deformitesinde uygulanan cerrahi yöntemler nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.12.2018 13:45 | Son Güncelleme

Çocuklarda büyüme ile beraber daha belirgin hale gelen göğüs duvarı deformiteleri çocukların psikolojisini bozuyor ve sosyalleşmelerini engelliyor. Bu sebeple göğüs duvarı deformitesi tedavisi büyük önem taşıyor. Minimal invaliz cerrahi yöntemleri ile gerçekleşen tedavide, göğüs duvarı deformiteleri açık yöntemlerle modifiye edilerek ameliyatın başarısı artırılıyor. Konuyla ilgili bilgi aktaran Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan, hastalıkta en sık görülen belirtilerden de bahsetti.

Göğüs duvarı deformitesi nedir? Göğüs duvarı deformitesinde uygulanan cerrahi yöntemler nelerdir?

Bu hastalarda en sık görülen şikayet kozmetik bozukluk, buna bağlı depresyon ve sosyalleşmede zayıflık görülür. Örneğin plajda ve havuzda hiç pektus ekskavatumlu kişilerin yüzdüğüne rastlamayız. Nadir de olsa nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı ve efor kapasitesinin düşük olması da diğer olabilen şikayetlerdir. Semptomlar Pektus ekskavatum yenidoğanlarda ve çocuklarda iyi tolere edilir. Gelişen semptomlar deformitenin derecesi ile ilgilidir. Hafif depresyonlarda genelde hiçbir semptom görülmez.

Semptomlar genellikle büyümenin hızlı olduğu erken ergenlik döneminde başlar. Orta ve ileri çöküntülerde; eforla gelen çarpıntı, şiddetli göğüs ağrısı, nefes darlığı, çabuk yorulma, siyanoz, bayılma, taşikardi gibi semptomlar görülebilir. İleri düzeydeki deformitelerde egzersiz toleransı genelde düşüktür, bazı hastalarda sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonları görülmektedir. Özellikle ileri yaştaki hastaların yüzde 10’unda egzersiz sonrası deformitenin olduğu bölgede ağrı gözlenir. Öte yandan Pektus Karinatum konjenital göğüs duvarı deformiteleri arasında Pektus Ekskavatum’dan sonra en sık görülen deformitedir.

Pektus karinatum halk dili ile güvercin göğüs olarak adlandırılır. Göğüs ön duvarının öne doğru çıkıntı yaptığı deformite şeklidir. Ekskavatumun aksine bu da kaburgalar gelişim esnasında sternumu öne doğru iterler. 10 bin doğumda bir görülür. Erkeklerde 4 kat daha fazladır. Doğumda tanımlanmasına rağmen çoğu orta çocukluk (11-15 yaşlarında) döneminde daha belirginleşerek ortaya çıkar. Hastaların yüzde 25’inde aile öyküsü vardır. Hastalığa en sık eşlik eden deformite skolyozdur. Diğer doğumsal anomaliler nadirde olsa eşlik edebilir. Bu hastalarında en çok şikayeti kozmetik ve buna bağlı psikolojik sorunlardır. Bunlarda sosyalleşmekten çekinen içine kapanık insanlardır. Nadir de olsa bazı hastalarda göğüs ağrısı, eforla gelen nefes darlığı olabilmektedir.

CERRAHİ YÖNTEMLER GELİŞTİ

Bu hastaların tedavisine gelecek olursak cerrahi tedavi dışındaki tedavi seçenekleri olmasına rağmen kabul gören tedavi günümüzde minimal invaziv tekniklerin kullanılması (MIRPE ve MIRPC) veya bunların açık yöntemlerle modifiye edilmesi ile artık tek tedavi seçeneği cerrahi olmuştur. Diğer tedavilerden vakum tedavisi de vardır ancak biz bunu ameliyat öncesi hastalarda ameliyatı kolaylaştırmak amacı ile kullanmaktayız.

İDEAL AMELİYAT YAŞI 10-16 YAŞLARIDIR

Pektus Ekskavatumda operasyon için optimal yaş hala tartışılmaktadır. Bazı cerrahlara göre ergenlik döneminden önce opere edilen olgularda nüks riskinin yüksek olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle çoğu cerrah en uygun zaman olarak ergenlik dönemini (10-16 yaş ) uygun bulmuşlardır. Ergenlikte hızlı büyüme döneminde pektus barı vücutta olacağından iyileşme daha çabuk olmakta ve nüks daha az olmaktadır. Bayanlarda meme gelişiminden dolayı biraz daha geç dönemde yapılabilir. Pektus karinatum için üst yaş sınırı bilinmemektedir ancak 60 yaş üstü kabul edilebilir semptomu olan hastalar ameliyat edilebilir.

Ameliyat öncesi bazı tetkikler yapıldıktan sonra gerekli ölçümleri 3 boyutlu tomografi ile rekonstrükte ederek ameliyat planı yapıldıktan sonra hasta ameliyata alınmaktadır. Ameliyat esnasında bar ölçümlerini tekrarlıyoruz hastaya uygun pektus barı belirlemek için gerekli ölçümler yapılarak ameliyatla yerleştirilir. Pektus karinatumda göğüs kafesi içine çok kompleks deformite olmadığı sürece girilmez, dışardan cilt altından sternum üstüne bar yerleştirilir (Abramson yöntemi=MIRPC). Pektus ekskavatumda ise torakoskopi yardımı ile göğüs kafesi içinden sternum altına yerleştirilir (Nuss yöntemi=MIRPE). Deneyimli ellerde komplikasyon gelişme oranı oldukça düşüktür. Hastanede 3-5 gün arası yatış süresi vardır. Hastaların çoğu, altı haftalık egzersiz kısıtlamaları (fiziksel antrenman, ağırlık kaldırma, vs) ile birlikte, 2-3 hafta arasında okula dönmektedir. Pektus barı yerleştirildikten sonra 2-4 yıl sonra çıkarılır. Bar çıkarma işlemi genel anestezi altında yapılır. Barların çıkarılması sırasında önemli bir komplikasyon bildirilmemiştir. Bar çıkarıldıktan bir iki saat sonra hastalar taburcu olabilirler.

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Bahçeşehir Koleji ‘ALS için el ele’ dediBahçeşehir Koleji ‘ALS için el ele’ dedi
Vertigonun çocuklarda belirtisi nasıl olur? Vertigonun çocuklarda belirtisi nasıl olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göğüs duvarı deformiteleri ameliyat

En Çok Okunan Haberler

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Bakan Varank duyurdu! Bir tonluk bomba ses hızını aştı

Bakan Varank duyurdu! Bir tonluk bomba ses hızını aştı

RTÜK Fox ve Halk TV'ye ceza kesti! İnce'den olay yorum geldi...

RTÜK Fox ve Halk TV'ye ceza kesti! İnce'den olay yorum geldi...

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Kilo veremiyorsanız bunlara dikkat!

Kilo veremiyorsanız bunlara dikkat!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Bakan duyurdu: Yeni kampanya başlattık

Bakan duyurdu: Yeni kampanya başlattık

Yapımı 13 saat sürüyor! Yemek için sabah 5'te sıraya giriyorlar

Yapımı 13 saat sürüyor! Yemek için sabah 5'te sıraya giriyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vertigo nedir? Vertigonun çocuklarda belirtisi nasıl olur?

Vertigonun çocuklarda belirtisi nasıl olur?

Şeker kanser yapar mı, cep telefonu masum mu? Kozmetikler meme kanserine yol açar mı?

Şeker kanser yapar mı, cep telefonu masum mu?

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Prostat kanseri nedir, belirtileri ve tedavisi nasıl olur?

İdrar kaçırma ve cinsel fonksiyon kaybı önlenebiliyor!

Zayıflamak 'beyinde' bitiyor

Zayıflamak 'beyinde' bitiyor

Boyun omurilik daralması nedir? Boyun omurilik daralması nasıl tedavi edilir?

Boyun omurilik daralması nedir? Boyun omurilik daralması nasıl tedavi edilir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.