Göğüs estetiği ameliyatı nedir? Göğüs estetiği ameliyatı yaptıranlar nasıl bir süreçten geçiyor?

Kadınlar göğüs estetiği sonrası partnerleriyle daha mutlu olduklarını ve istedikleri kıyafetleri giymenin keyfine vararak daha konforlu bir yaşama kavuştuklarını ifade etmektedirler.

Kadınlarda çeşitli dönemlerde etkisini gösteren hormonsal değişiklikler, genetik faktörler, kilo alma ya da verme, emzirme süreci gibi faktörler göğüs dokusunun formunu kaybetmesine neden oluyor. Buna bağlı olarak ise göğüslerde büyüme ya da sarkmalar görülüyor.

Göğüs estetiği operasyonları ile göğüs dokusundaki istenmeyen değişikliklerin ve form bozukluklarının ortadan kaldırılması, göğüslerin istenen forma kavuşturulması amaçlanıyor.

Göğüs dokusunun formunu kaybetmesi bazen göğüs ucunun da genişlemesine sebep olabiliyor. Bu durumda operasyon esnasında göğüs ucu boyutları da küçültülüyor.

Göğüs estetiği operasyonlarında birden çok işlem aynı anda uygulanabiliyor. Göğüs ucu düşüklüğü, göğüs küçüklüğü ve büyüklüğü, iki göğsün birbirinden uzak oluşu, sarkıklık, göğüs içi boşlukları, büyütme, toparlama ve göğüs dikleştirme gibi operasyonlar tek bir müdahale ile sonuca ulaşabiliyor.