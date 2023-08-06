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  4. "Göğüs estetiği yaptırdım, pişmanım" demişti... Songül Karlı o pozuyla sosyal medyayı salladı

"Göğüs estetiği yaptırdım, pişmanım" demişti... Songül Karlı o pozuyla sosyal medyayı salladı

06.08.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Estetikli haliyle gündemden düşmeyen Songül Karlı, yayınladığı son pozuyla takipçilerini şaşırttı. Ünlü türkücüyü görenler tanımakta güçlük çekti. Karlı sütyen-kot pantolon kombiniyle de dikkatleri çekti.

Daha önce 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

Songül Karlı, geçtiğimiz aylarda dudaklarını ve kollarını yaptırmak için ameliyat masasına yatmıştı. Görüntüsünü değiştirmek isteyen 49 yaşındaki şarkıcının geçirdiği operasyonun ardından son hali ise gündem olunca türkücü "Estetik bir ihtiyaç artık. Ekrana çıkıyoruz. Bir de keşke herkese yakışsa" demişti.

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Songül Karlı footşoplu pozlarıyla dikkat çekti. Sütyen tarzı büstiyer ve kot pantolon kombiniyle adından söz ettiren türkücüye "Kendine ne yaptın böyle?" yorumları yağdı.

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"KENDİ GÖĞÜSLERİM İYİYDİ"

Songül Karlı daha önce göğüs itirafıyla dikkat çekmişti. Karlı "Elbiselere giremiyordum. Ben çok küçük göğüs seven biri de değilim ama mecburum ekranda güzel durmak için. elbiselerde güzel durmak için mecburen yaptırdım. Ama şimdi pişmanım. Çünkü kendi göğüslerim doğal ve iyiydi" demişti.

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