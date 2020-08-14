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Göğüs implantlarını çıkarttıran Chrissy Teigen üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 09:53 | Son Güncelleme

Chrissy Teigen ve John Legend çiftinden hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Teigen'in üçüncü çocuğuna hamile olduğu, Legend'ın yeni klibinde ilk kez ortaya çıktı.

Göğüs implantlarını çıkarttıran Chrissy Teigen üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu

ABD’li model Chrissy Teigen ve ünlü şarkıcı eşi John Legend, ailelerini genişletmeye hazırlanıyor. 41 yaşındaki Legend, dün eşi ve çocuklarıyla birlikte oynadığı Wild klibini yayınladı.

Klibi merakla bekleyen Teigen ve Legend hayranları büyük bir sürprizle karşılaştı. Videonun bir bölümünde Legend, Teigen’e sarılırken, ünlü modelin büyümüş karnı dikkat çekiyor.

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Teigen, üçüncü kez hamile olduğu anlaşılan görüntünün ardından, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bunu doğruladı.

Chrissy Teigen göğüs implantlarına veda ettikten sonra göğüslerini görücüye çıkardıChrissy Teigen göğüs implantlarına veda ettikten sonra göğüslerini görücüye çıkardı

2013’te evlenen çiftin 4 yaşında Luna adlı kızları ve 2 yaşında Miles adlı bir oğulları bulunuyor. Çocuk sahibi olmakta sıkıntılar yaşayan çiftin, tüp bebek yöntemini tercih ettiği öğrenilmişti.

Geçtiğimiz günlerde göğüs implantlarını çıkarttıran Teigen'in bu işlemi hamilelik için yaptırdığı düşünüldü. Ünlü model daha önceki açıklamasında süt nedeniyle göğüsleri daha fazla büyüyünce, “İşte şimdi mahvoldum” diyerek dert yanmıştı. Ünlü isim, taktırdığı silikonların sadece göğüslerini daha sıkı ve yuvarlak gösterdiğini, göğüs ölçüsünde herhangi bir büyüme sağlamadığını da açıklamıştı.

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