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Göğüs implantlarını çıkarttıran Chrissy Teigen üstsüz pozuyla dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 13:46 | Son Güncelleme

Göğüs implantlarını çıkarttıran ünlü model Chrissy Teigen ailesiyle birlikte tatile devam ediyor. Chrissy Teigen geçtiğimiz günlerde üstsüz pozunu paylaşarak dikkat çekti.

Bir süre önce 2006 yılından bu yana kullandığı göğüs implantlarını çıkarttırıp doğal haline dönen model Chrissy Teigen, kocası John Legend ve iki çocuğuyla birlikte çıktığı tatili sürdürüyor.

Meksika'daki Puerto Vallerta'yı tercih eden çift, sık sık kaldıkları villanın bahçesinde görüntüleniyor. Çift, önceki gün de bahçede etrafı incelerken objektiflere takıldı.
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Teigen, siyah bir mayo, kocası Legend de rengarenk bir şort giydi. Teigen, tatilde çekilen pozlarının da sık sık sosyal medyadan paylaşıyor.

Kızına kendi bikinisiyle aynı desende bir bikini giydiren Teigen, oğlu için de babasıyla bir örnek bir şort tercih etti.
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Model, Legend ile oğulları Miles'in bir örnek şortlarıyla çekilen pozlarını da sosyal medya sayfasından paylaştı.

2013 yılında evlenen model Chrissy Teigen ile müzisyen John Legend'ın Luna adında bir kızı ile Miles adında bir oğlu bulunuyor.

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