Göğüs küçültme ameliyatı olan Doja Cat'ten şoke eden açıklama

Grammy Ödülü sahibi Doja Cat yaptıklarıylai hayranlarını şaşırtmanın bir yolunu buluyor.

'Woman', 'Kiss Me More' ve 'Need to Know' gibi şarkılarla tanınan Doja Cat son olarak göğüslerini küçültme ameliyatı aldı. Ancak bunu öyle bir paylaşımla duyurdu ki sosyal medyanın diline düştü.

Ameliyat olduğunu açıklayan şarkıcı "Memelerimi yaptırdım. Şu an keşke kendi memelerimi emebilsem, o derece iyi görünüyorlar" diyerek şoke etti.

İyileşmesine 4 gün kaldığını da söyleyen Doja Cat "Lipo yaptırdım bu yüzden çok hareket edersem kalçalarım çok ağrıyor ama gerçekten hızlı iyileşiyorum" dedi.