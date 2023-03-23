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Göğüs küçültme ameliyatı olan Doja Cat'ten şoke eden açıklama

23.03.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göğüs küçültme ameliyatı olan Doja Cat yaptığı açıklamayla gündem oldu. Kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren şarkıcının sosyal medya paylaşımı herkesi şoke etti.

Göğüs küçültme ameliyatı olan Doja Cat'ten şoke eden açıklama

Grammy Ödülü sahibi Doja Cat yaptıklarıylai hayranlarını şaşırtmanın bir yolunu buluyor.

'Woman', 'Kiss Me More' ve 'Need to Know' gibi şarkılarla tanınan Doja Cat son olarak göğüslerini küçültme ameliyatı aldı. Ancak bunu öyle bir paylaşımla duyurdu ki sosyal medyanın diline düştü.

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Ameliyat olduğunu açıklayan şarkıcı "Memelerimi yaptırdım. Şu an keşke kendi memelerimi emebilsem, o derece iyi görünüyorlar" diyerek şoke etti.

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İyileşmesine 4 gün kaldığını da söyleyen Doja Cat "Lipo yaptırdım bu yüzden çok hareket edersem kalçalarım çok ağrıyor ama gerçekten hızlı iyileşiyorum" dedi.

"Soyunma odasında tamamen çırılçıplak dolaşabiliyoruz" deyince... "Soyunma odasında tamamen çırılçıplak dolaşabiliyoruz" deyince...


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Doja Cat sosyal medya

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