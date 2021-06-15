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  4. Göğüsleri 18 kilo! Ünlü model Stephanie Palomares'dan olay itiraf

Göğüsleri 18 kilo! Ünlü model Stephanie Palomares'dan olay itiraf

15.06.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Las Vegas'da yaşayan 27 yaşındaki Amerikalı model Stephanie Palomares, göğüslerinin 18 kilo olduğunu açıklayarak sırt ağrısı çektiğini söyledi.

Ünlü model, vücuduyla ilgili olarak her gün ona ağır gelen iki büyük sorunu ortaya çıkardı.

Stephanie Palomares

ABD, Nevada, Las Vegas'ta yaşayan 27 yaşındaki Stephanie Palomares, her biri 9 kilo olan göğüslerinden dolayı sık sık ağrı çekiyor.
Ancak onları sevdiği için acıya katlanıyor.
Stephanie, yaptığı açıklamada, "Göğüslerimi oldukları boyuta getirmek için üç farklı meme büyütme ameliyatı oldum” dedi.
“Göğüslerim şu anda toplam 18 kilo ağırlığında. Bazen çok ağır oldukları için sırtım ağrıyor ama hayranlarım onları seviyor ve ben de onları seviyorum."
"Onların bu kadar güzel görünmeleri ve beni mutlu etmeleri rahatsız etmeye değer. "
Stephanie'nin kocaman göğüsleri neredeyse bir yaşındaki bir çocuğun ağırlığı kadar.
Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, iyi görünmenin sırrının arkasında cinsel ilşki olduğunu söyleyen Stephanie, cinsel tatmin kadar hiç bir şeyin beyin ve beden için rahatlatıcı olmadığını söyledi.
İlişki sırasında kan dolaşımının tüm vücutta hızlı bir şekilde meydana geldiğini söyleyen Stephanie, bundan dolayı cildinin çok daha iyi göründüğünü söyledi.
Günde on kez ilişkiye girdiğini söyleyen Stephanie, en çok umumi tuvalet ve restoranların arka kısımlarında cinsel birliktelik yaşamayı sevdiğini söyledi.
Ünlü model ağızları açık bırakan itiraflarına şu şekilde devam etti. Stephanie, erkek arkadaşı ile tüm gün boyunca ilişkiye girdikten sonra bir şeyler içmek restoranta gittiğini ve gizlice restoranın arka kısımlarına girip orada ilişkiye girme alışkanlığı olduğunu söyledi.
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Model

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