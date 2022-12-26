Göğüsleri başına bela oldu! Çocuğunun okulunda yönetmeliğe tabi tutuldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Pasifik Kuzeybatı bölgesinde, Oregon Eyaletinde yer alan Eugene şehrinde yaşaayn anne, sıradan bir günde oğlunu almak için okula gitmişti. Ancak daha sonra evinin kapısı çalındığında şaşkına döndü. Çünkü azarlamak ya da uyarmak için geldikleri kişi oğlu değil kendisiydi.

KAPISINA GELDİLER

Okul yetkilileri doğrudan Ana ile iletişim kurmak yerine Çocuk Koruma Hizmetlerini aramayı seçti. Kurumdan gelen yetkililer Ana'nın kapısını çalıp okula geldiği giysilerin yetkililer tarafından uygunsuz bulunduğunu çünkü göğüslerini açığa çıkardığını dile getirdiler. Ana şoke olmuştu.

İNANMAYANLAR VARDI

Genç kadın bu hikayeyi Tiktok'ta paylaştıktan sonra o gün okula hangi kıyafetlerle gittiğini de gösterdi. Eşofman altı, terlik ve kısa kollu dekolte bir tişörtten oluşuyordu. Yaka kısmı düğmeli ve kısmen açıktı ancak göğüsleri görünmüyordu. Hikayesine inanmayan kullanıcılar olsa da bir grup insan bölgenin muhafazakar yapısına dikkat çekerek onun ne yazık ki haklı olabileceğini savundu.