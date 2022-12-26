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Göğüsleri başına bela oldu! Çocuğunun okulunda yönetmeliğe tabi tutuldu

26.12.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ana Stover isimli genç bir anne oğlunun okulunda yaşadığı ilginç bir olayı paylaştığı TikTok gönderisi ile viral oldu. Göğüslerini gösterdiği gerekçesiyle oğlunun okulundan arandığını ve uyarıldığını açıklayan Stover, anlattığı bu hikaye ile herkesi şoke etti.

Göğüsleri başına bela oldu! Çocuğunun okulunda yönetmeliğe tabi tutuldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Pasifik Kuzeybatı bölgesinde, Oregon Eyaletinde yer alan Eugene şehrinde yaşaayn anne, sıradan bir günde oğlunu almak için okula gitmişti. Ancak daha sonra evinin kapısı çalındığında şaşkına döndü. Çünkü azarlamak ya da uyarmak için geldikleri kişi oğlu değil kendisiydi.

KAPISINA GELDİLER

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Okul yetkilileri doğrudan Ana ile iletişim kurmak yerine Çocuk Koruma Hizmetlerini aramayı seçti. Kurumdan gelen yetkililer Ana'nın kapısını çalıp okula geldiği giysilerin yetkililer tarafından uygunsuz bulunduğunu çünkü göğüslerini açığa çıkardığını dile getirdiler. Ana şoke olmuştu.

İNANMAYANLAR VARDI

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Genç kadın bu hikayeyi Tiktok'ta paylaştıktan sonra o gün okula hangi kıyafetlerle gittiğini de gösterdi. Eşofman altı, terlik ve kısa kollu dekolte bir tişörtten oluşuyordu. Yaka kısmı düğmeli ve kısmen açıktı ancak göğüsleri görünmüyordu. Hikayesine inanmayan kullanıcılar olsa da bir grup insan bölgenin muhafazakar yapısına dikkat çekerek onun ne yazık ki haklı olabileceğini savundu.

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