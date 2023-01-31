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Göğüslerine kötü bakanlara inat bikinisini giyerek vücudunu sergiliyor

31.01.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar göğüslerini büyütmek için çeşitli operasyonlar yaptırıyorlar. Göğüs büyütme ameliyatları oldukça pahalı olabiliyor. Göğüslerini büyütmek için binlerce lira veren Jessy Jordynn, maruz kaldığı kötü bakışlara ve yorumlara inat vücudunu sergiliyor.

Göğüslerine kötü bakanlara inat bikinisini giyerek vücudunu sergiliyor

Jessy Jordynn, göğüslerini büyütmek için 15 bin dolar harcadığını belirterek "sahte vücudu" olarak tanımladığı vücudunu sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Jessy, sahte göğüslerine bakarak onu örtbas etmesini söyleyen kadınlardan sık sık garip bakışlar aldığını açıkladı. Göğüslerini göstermek için genellikle küçük bikini üstleri ve spor sütyenleri giydiği için kadınların kocalarının her zaman göğsüne baktığına dikkat çekti.

KOMŞULARI GÖĞÜSLERİNDEN RAHATSIZ OLUYOR

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Ancak yaşlı kadınlardan aldığı kıyafet yorumlarına ve bakışlarına rağmen, göğüslerini çıkarmaya devam edeceğini açıkladı. Jessy şöyle dedi: "Kocası bakmaktan kendini alamıyor diye yolun karşısındaki Karen göğüslerimi örtbas etmemi söyledi diye 15 bin dolar harcadığım göğüslerimi kapatmayacağım." Jessy daha sonra şunları yazdı: "Kendi işine bak. Kocana merhaba dediğimi söyle."

"EĞER BU GÖĞÜSLERE SAHİPSEN GÖSTERİŞ YAP"

Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen esmer güzel, kozmetik prosedürlere toplam 40 bin dolar harcadığını doğrulayarak "Para iyi harcandı" diye ekledi. TikTok kullanıcıları, Jessy'nin figürü karşısında şaşkına döndü ve yorumlarda onun üzerinden fışkırdı. Bir kişi "Harika görünüyorsun" dedi. Bir diğeri ekledi: “Eğer bu göğüslere sahipsen gösteriş yap.”

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Başka bir klipte Jessy, kadınların kocalarının, o toplum içindeyken sık sık sinsice ona bakmaya çalıştığını açıkladı. Küçük, renkli bir bikiniyle bir kumsalda poz verirken şunları söyledi: "Hiçbir yerin ortasında bir aile plajında tanga giydiğinizde orta yaşlı kadınlar ve kocaları size pis pis yan bakışlar atıyorlar."

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Ancak, Jessy'yi ve onun geçirdiği operasyonları eleştiren bazı TikTok kullanıcıları vardı. Bir kadın, "Paranızı geri almanız gerekiyor" iddiasında bulundu.

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