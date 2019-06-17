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Goji Berry hasadı için gün sayılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 15:09 | Son Güncelleme

Anavatanı Tibet olan ancak Sivas’ın iklimini çok seven Goji Berry hasadı için Sivas’ta gün sayılıyor.Sivas’ta Göktuğ Yıldız isimli girişimci tarafından deneme üretimi yapılan Goji Berry bitkisinde beklenilenin üzerinde gelişim kaydedildi.

Goji Berry hasadı için gün sayılıyor

Anavatanı Tibet olan ancak Sivas’ın iklimini çok seven Goji Berry hasadı için Sivas’ta gün sayılıyor.
Sivas’ta Göktuğ Yıldız isimli girişimci tarafından deneme üretimi yapılan Goji Berry bitkisinde beklenilenin üzerinde gelişim kaydedildi. Anavatanı Tibet olan ve faydaları saymakla bitmeyen bitkinin olgunlaşmakta olan meyvelerinin hasadı için gün sayılıyor. Yaprağından çiçeğinde, meyvesinden dalına kadar her şeyi ile katma değer sağlayan bitki, şeker hastalığı olmak üzere bir çok sağlık problemine de iyi geliyor. Yapraklarından turşu, dallarından tavuk yemi yapılan bitkinin çiçeklerinden ise bal elde ediliyor. Meyvesi hem kuru hem de yaş olarak tüketilirken, marmelatından meşrubatına kadar bir çok alanda değerlendirilmesi mümkün.
Faydası saymakla bitmiyor
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde 200 dönem arazide Goji Berry üretimi yapan Göktug Yıldız, hasat için gün saydıklarını belirterek, “Öyle bir bitki düşünün ki tek ürünle bir çok türevi olacak. Bu bitki ile bir taraftan doğal bal üretimi yapacaksınız, bir taraftan genç sürgünlerden turşu yapacaksınız. Dalları ve yaprakları doğal selenyum olarak tavuklara yedirilebiliyor, meyvesi ile çocukların beyin gelişimini 3 katına kadar hızlandırabileceksiniz. Kalp damar sağlığına büyük faydası olacak, tipik ünsilin kullanma ihtiyacını ortadan kaldıracak. Bin 300 rakıma kadar yetişiyor ve toprak seçmiyor. Kireçli toprakta dahi yetişebiliyor. Rabbimiz Tibet’te yaratmış ama Sivas’a özgü bir meyve olduğunu söyleyebiliriz. Biz bu meyvenin Sivas’ta yaygınlaştırması için elimizden geleni yapacağız.”dedi.
Bal üretimini kolaylaştırıyor
Yıldız, Goji Berry’nin 5 ay boyunca çiçek açma özelliği ile bal üretimi için eşsiz bir bitki olduğunu ifade edip, “Şu anda bitkimizde çiçeğimiz var, tomurcuklarımız var ve meyvelerimiz var. 5. Ayın sonunda çiçek açıyor. Arılar yorulmadan bahçede çalışabiliyor. Bitki tam 5 ay boyunca çiçek açıyor. Arı yorulmadan ve doğal olarak tüketimini yapıyor. Meyveden şekerini alıyor, tomurcuktan polenini topluyor. “dedi.
Bitkide meyve hasadının Haziran ayının sonlarında başlaması ve takip eden 5 ay boyunca devam etmesi bekleniyor.

Goji Berry hasadı için gün sayılıyor

Goji Berry hasadı için gün sayılıyor

Goji Berry hasadı için gün sayılıyor

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