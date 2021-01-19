HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Gök bilimciler iki dev radyo galaksi keşfetti

Gök bilimciler iki dev radyo galaksi keşfetti

19.01.2021 16:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gök bilimciler iki dev radyo galaksi keşfetti

Gök bilimciler, Samanyolu'ndan 62 kat daha büyük "iki dev radyo galaksi" keşfetti.

Forbes'un haberine göre, Güney Afrika'daki radyo teleskobu MeerKAT ile yapılan keşfin ayrıntıları, "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" dergisinde yayımlandı.

Keşfi yapan ekipte yer alan Cape Town Üniversitesinde görevli bilim insanı Dr. Jacinta Delhaize, Samanyolu'ndan 62 kat büyük bu dev radyo galaksilerin bir ucundan diğer ucuna mesafenin 6,5 milyon ışık yılı olduğunu söyledi.

Delhaize, evrende yüz binlerce radyo galaksinin keşfedildiğini ancak bugüne kadar sadece 831'inin Samanyolu'ndan 22 kat büyük olduğunun tespit edildiğini vurgulayarak dar bir alanda keşfedilen bu muazzam sistemlerin, dev radyo galaksilerin sanıldığından daha yaygın olduğu anlamına gelebileceği değerlendirmesini yaptı.

"MGTC J095959.63+024608.6" ve "MGTC J100016.84+015133.0" olarak adlandırılan radyo galaksilerin, galaksilerin kozmik tarihte nasıl değişim gösterdiklerine dair önemli ipuçları elde edilmesini sağlayacağı ifade edildi.

RADYO GALAKSİLER

Devasa radyo ışını huzmeleri saldıkları için radyo galaksi adı verilen bu sistemler, aktif galaksi grubunda yer alıyor.

Radyo galaksilerin saldığı ışın huzmeleri, galaksilerin merkezindeki süper kütleli kara deliklerle bağlantılı güçlü manyetik alanlar ile yüklü parçacıkların etkileşimi sırasında meydana geliyor.

Radyo galaksilerden çıkan bu radyo ışın huzmeleri, galaksinin kendisinden çok daha büyük olabiliyor ve galaksiler arası uzayda muazzam mesafelere uzanabiliyor.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı
Samsung Galaxy S21'de bir anlık dalgınlık pahalıya mal olabilir!Samsung Galaxy S21'de bir anlık dalgınlık pahalıya mal olabilir!
En iyi yaşlandırma programı hangisi? İşte başarılı uygulamalarEn iyi yaşlandırma programı hangisi? İşte başarılı uygulamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

NASA'dan kaygılandıran Türkiye paylaşımı!

NASA'dan kaygılandıran Türkiye paylaşımı!

Kızının regl olduğunu duyurunca...

Kızının regl olduğunu duyurunca...

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Sağlık çalışanlarıyla ilgili flaş karar

Sağlık çalışanlarıyla ilgili flaş karar

Kuzenine güvendi, hayatı karardı: Bitmiş, tükenmiş durumdayım

Kuzenine güvendi, hayatı karardı: Bitmiş, tükenmiş durumdayım

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Diğer Haberler

Poco M3 Türkiye'ye geliyor!

Piliyle dikkat çekmişti! Türkiye'ye geliyor

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov açıkladı: Yüzlercesi engellendi!

Telegram'ın kurucusu açıkladı: Yüzlercesi engellendi!

Samsung Galaxy S21'in SIM tepsisini çıkartayım derken mikrofonunu bozabilirsiniz!

Samsung Galaxy S21'de bir anlık dalgınlık pahalıya mal olabilir!

Sosyal medya şirketleri temsilci konusunda tercihlerini yaptı

Sosyal medya şirketlerinden temsilci kararı!

Türkiye'ye temsilci atama kararı alan Facebook'un hangi ülkelerde ofisi var?

Facebook'un hangi ülkelerde ofisi var?

Sosyal ağlara getirilen reklam yasağı fenomenleri etkilemeyecek

Sosyal ağlara getirilen reklam yasağı onları etkilemeyecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.