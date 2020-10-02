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Gök bilimciler kozmik "örümcek ağı"nın merkezinde süper kütleli kara delik keşfetti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.10.2020 14:21 | Son Güncelleme

Gök bilimciler, Büyük Patlama'dan hemen sonra oluşan ve etrafında kozmik bir "örümcek ağı" bulunan süper kütleli bir kara delik keşfetti.

Gök bilimciler kozmik "örümcek ağı"nın merkezinde süper kütleli kara delik keşfetti

Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) tarafından tespit edilen, Güneş'in bir milyar katı büyüklüğündeki kara delik ile ilgili ayrıntılar "Astronomy&Astrophysics" dergisinde yayımlandı.

Evren henüz bir milyar yaşında bile değilken gözlemlenen süper kütleli kara deliğin çevresinde "örümcek ağı" olarak nitelendirilen alana 6 galaksinin girdiği keşfedildi.

Bulgunun, Samanyolu'nun merkezindekine benzer süper kütleli kara deliklerle ilgili soru işaretlerinin aydınlatılmasına katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

Evren tarihinin erken safhasında kara deliklerin, ilk yıldızların sönmesiyle oluştuğu sanılıyor ancak gök bilimciler bu kara deliklerin nasıl süper kütleli hale geldiğini anlamakta zorlanıyor.

Gök bilimciler bu nedenle galaksi kümesini tuzağa düşüren ipliksi yapının, kara deliği "besleyecek" ve büyümesini mümkün kılacak kadar gaz taşıdığına inanıyor.

AĞ SAMANYOLU'NDAN 300 KAT DAHA BÜYÜK

Bilim insanları ayrıca örümcek ağına benzer oluşumun, karanlık maddenin yardımıyla şekillenmiş olabileceğini düşünüyor.

ESO'dan yapılan açıklamada, kara delik çevresindeki ağın, Samanyolu'nun 300 katından daha büyük olduğu belirtildi.

İtalya'da Ulusal Astrofizik Enstitüsünde (INAF) görevli gök bilimci Barbara Balmaverde, "Buz dağının görünen kısmını gözlemlediğimize inanıyoruz. Süper kütleli kara deliğin etrafında şimdiye kadar keşfettiğimiz birkaç galaksi sadece en parlak olanları." değerlendirmesini yaptı.

AA

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