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Gök bilimcilerden dev keşif: Beyaz cüce yörüngesinde Jüpiter büyüklüğünde bir gezegen bulundu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.09.2020 16:21 | Son Güncelleme

Gök bilimciler, ölen bir yıldızın (beyaz cüce) yörüngesinde dönen dev bir gezegen keşfetti. Keşif, gezegenlerin yıldızları öldükten sonra da hayatta kalmayı başarabileceğine işaret ediyor.

Gök bilimcilerden dev keşif: Beyaz cüce yörüngesinde Jüpiter büyüklüğünde bir gezegen bulundu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) basın açıklamasına göre, uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından beyaz cüce WD 1856+534'ün yörüngesinde keşfedilen Jüpiter büyüklüğündeki gezegen WD 1856 b olarak adlandırıldı.

DÖNÜŞÜ BİR GÜNDEN UZUN SÜRÜYOR

Dünya'dan 80 ışık yılı uzaklıkta, Ejderha takımyıldızında yer alan gezegenin, soğuk yıldızının çevresindeki dönüşünü 34 saatte tamamladığı belirtildi.

Beyaz cüce WD 1856+534'ün, üçlü bir yıldız sistemine ait ve yaklaşık 10 milyar yıl yaşında olduğu hesap edildi.

'ÇOK SAYIDA SORU İŞARETİ VAR'

Wisconsin-Madison Üniversitesinde görevli gök bilimci Andrew Vanderburg, "WD 1856 b, cüce yıldıza bir biçimde çok yakın ve tek parça halinde kalmayı başarmış. Beyaz cücenin oluşum süreci, yakınındaki gezegenleri imha eder, sonrasında çok yakınlaşan herhangi bir şey de genellikle yıldızın muazzam çekim gücüyle parçalanır. WD 1856 b'nin bu akıbetlerden birini yaşamadan şu an bulunduğu konuma nasıl geldiğine ilişkin hala çok sayıda soru işareti var." değerlendirmesini yaptı.

AA

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