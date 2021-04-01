HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gök taşı diye 5 yıl saklayıp, gramını 3 dolara satmadı, lav taşı çıktı

Gök taşı diye 5 yıl saklayıp, gramını 3 dolara satmadı, lav taşı çıktı

01.04.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Erol Çevik (32), yaklaşık 5 yıl önce su kanalı açtırırken bulduğu taşların meteorit (gök taşı) olduğunu düşünerek evine götürüp, sakladı. İngiliz bir koleksiyonerin gramına 3 dolar verdiği taşların daha değerli olduğunu düşünen Çevik, teklifi reddetti. Çevik'in analiz için Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği taşların lav taşı olduğu anlaşıldı.

Gök taşı diye 5 yıl saklayıp, gramını 3 dolara satmadı, lav taşı çıktı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde inşaatta çalışan evli ve 3 çocuk babası Erol Çevik, 5 yıl önce memleketi Arızlar köyüne komşu olan Alagöz köyünde iş makinesiyle açılan su kanalında irili ufaklı 6 taş buldu. Çevik, ilginç bulduğu taşları toplayıp, evine götürdü. Taşların gök taşı olabileceğini düşünen Erol Çevik, aynı yıl incelenmesi amacıyla taşlardan bir numuneyi Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne (AKÜ) gönderdi.

Toplam ağırlıkları 15 kilo 230 gram olan taşların AKÜ'de yapılan ön incelemesinde meteorit olabileceği bildirildi. Bu süreçte Erol Çevik, bir tanıdığı vasıtasıyla İngiltere'de bir koleksiyoncu ile görüştü. İngiliz koleksiyoner taşların gramına 3 dolara anlaştı. Çevik, taşların daha değerli olacağını düşünerek, İngiltere'deki koleksiyonere satmadan önce taş analizi için MTA Genel Müdürlüğü'ne gönderdi. MTA'da yapılan analizde ise taşların meteorit değil, lav taşı olduğu ortaya çıktı.

'3 DOLARA ANLAŞMIŞTIK'

Erol Çevik, "Alagöz köyünde 2016 senesinde tarla kiralamıştım. Tarlaya giderken kepçenin açtığı su kanalında bu taşları buldum. Taşların farklı olduğunu düşünerek topladım. Taşları önce Afyonkarahisar'a, Kocatepe Üniversitesi'ne analiz etmek için gönderdim. Orada bir analiz yaptırdım. Sonuçlara bakınca gök taşı olduğunu varsaydık. Sonra eş-dost vasıtası ile İngiltere'den bir alıcı bulduk. Onlar ile gramını 3 dolar ile anlaşmıştık. Tekrar bir analize gönderdik. Ankara'ya MTA'ya gönderdik. Ankara'da çıkan sonuçta lav taşı olduğu söylendi" dedi.

Çevik, lav taşı parçalarını evinde saklamaya devam ediyor.

Screenshot_33

Screenshot_34

Screenshot_35

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taşla sopalarla dövüldü! Tecavüz eden adamla beline ip bağlanıp dolaştırıldı Taşla sopalarla dövüldü! Tecavüz eden adamla beline ip bağlanıp dolaştırıldı
Nijeryalı çift Rize'de tanıştı, Rize'de evlendiNijeryalı çift Rize'de tanıştı, Rize'de evlendi
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Diğer Haberler

Eski sevgilisinin arkadaşını bıçakla rehin aldı, zorla video çektirdi: Ceren gelir misin?

Eski sevgilisinin arkadaşını bıçakla rehin aldı

Mersin'de şoke eden olay! Kadına dehşeti yaşattı, zorla girdiği evde saklanmaya çalıştı

Cadde ortasında kadına dehşeti yaşattı

Rizeliler yalnız bırakmadı! Nijeryalı çift Rize'de tanıştı, Rize'de evlendi

Nijeryalı çift Rize'de tanıştı, Rize'de evlendi

18 yaşına girdiği gün 44 yaşındaki adama kaçıp evlendi! Damadı gören aile sinir krizi geçirdi: ''Şu yanındakine bak''

18 yaşına girdiği gün 44 yaşındaki adama kaçıp evlendi!

Üzerine kaynar süt dökülen 1 yaşındaki çocuk feci şekilde yandı

Minik çocuk feci şekilde yandı

Bursa'da Roma döneminden kalma heykeli satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

Roma döneminden kalma! Değeri dudak uçuklattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.