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'Gök taşı düştü' iddiaları sonrası açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 18:23 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Meteor Takip Sistemleri Projesi Yürütücüsü Doç. Dr. Ozan Ünsalan, dün Manisa'nın Salihli ilçesinde sazlık alana gök taşı düştüğü ve sonrasında yangın çıktığı iddiaları üzerine bölgede yaptığı inceleme sonucu olayın "tipik bir meteor düşmesi" olduğunu saptadıklarını bildirdi.

'Gök taşı düştü' iddiaları sonrası açıklama

Pazarköy ve Tekelioğlu Mahallesi sakinleri, dün gece gökyüzünde yoğun ışık gördükleri, ardından Marmara Gölü yakınlarındaki sazlık alanda yangın çıktığı yönünde itfaiyeye ihbarda bulundu.

Yangının çıktığı alana giden Pazarköy Mahallesi Muhtarı Ercivan Konuk, 40-50 dönüm alanın hasar gördüğü ve yapılan müdahale sonucu söndürülen yangının düşen gök taşından kaynaklandığını iddia etti.

İddialar üzerine Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Meteor Takip Sistemleri Projesi Yürütücüsü Doç. Dr. Ozan Ünsalan, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

"TİPİK BİR METEOR OLAYI"

Ünsalan, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Bu olay görgü tanıklarından aldığımız bilgilere göre tipik bir meteor olayı. Bunu söylemekte herhangi bir sakınca yok." ifadesini kullandı.

Bölge halkının meteor düşmesi sırasında bir şok veya ses dalgası duymadığını ifade eden Ünsalan, şunları söyledi:

"Burada bir parçalanma olayı olmayabilir. Eğer parçalandıysa bile çok küçük parçalara ayrılmış da olabilir. Dolayısıyla burada meteor parçaları aramanın bir mantığı yok.

"ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR"

Bölgede bulunan sazlıklar meteorun arkada bıraktığı şok etkisi ile geliş yönüne doğru bükülmeler göstermiş. Şok ve sıcaklık etkisiyle bir yangın meydana gelmiş olma ihtimali de bulunuyor. Olay anında sadece bu civarda değil birçok mahallede bu ışık parlaması görülüyor. Araştırmalar devam ediyor."

Pazarköy Mahalle Muhtarı Ercivan Konuk ise iddianın duyulmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanından insanların telefonla kendisini arayarak bilgi istediğini belirterek, "Sabah saatlerinden itibaren de bölgeye çok sayıda kişi gelip inceleme yaptı. Yaklaşık 50 dönümlük sazlık alan yanmış durumda. Çıkacak sonuçları bekliyoruz." dedi.

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