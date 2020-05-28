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Gök taşı, Harput’tan da görüldü, herkes muhtarı arıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2020 17:55 | Son Güncelleme

Elazığ’ın 4 bin yıllık Harput Mahallesinden de görülen gök taşı nedeniyle, muhtarı bir çok kişi arayıp sorarken, bazı vatandaşların da bölgede arama yaptığı öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde düşme anı Trabzon, Artvin, Malatya, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere Elazığ’dan da göründü. 4 bin yıllık tarihi Harput Mahallesinde gök taşının düştüğünü görenler ise mahalle muhtarı Zülküf Demirpolat’ı aradı. Kendisi evlerinin cephesinin ters tarafta olduğu için gök taşını görmediğini ancak birçok kişinin arayarak hem gördüğünü hem de aramaya çıktığını aktardı.

"HARPUT'UN KARATAŞ BÖLGESİNDE DÜŞTÜĞÜNÜ İFADE EDEN ONLARCA VATANDAŞ VAR"

Dün saat 20.00 sıralarında vatandaşların gök taşı gördüğünü anımsatan Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirbağ, “Bizim ev güneye bakıyor. Biz göremedik ama görenler olduğunu söyledi. Vatandaşlar bizi sık sık arayınca bizde mezarlık alanına ve Anguzu Baba tarafına baktık. Yolda gelen bir vatandaşa sorduk. Gördüğünü söyledi. Harput’un Karataş bölgesinde düştüğünü ifade eden onlarca vatandaş var. Doğrusunu anca bulunca bizlerde öğreneceğiz. Şuanda da birçok vatandaş da aramaya başladı. İnşallah, bizim bölgede bulunur. En azından Elazığ’ımıza bir faydası olur. Vatandaşlardan yoğun bir telefon alıyoruz. Yoğun olmasın diye kimsenin gelmesini istemiyoruz. Ve onlara görmediğimizi söylüyoruz” dedi.

(İHA)

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