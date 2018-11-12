HABER

Gök taşlarından koleksiyon yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 11:23 | Son Güncelleme

Gök taşları konusunda çalışmalar yapan Türk bilim insanı Doç. Dr. Ozan Ünsalan, ABD'den Çin'e, Fas'tan Arjantin'e kadar dünyanın çeşitli noktalarına düşen gök taşlarından koleksiyon oluşturdu - Gök taşlarını "milyonlarca kilometre uzaklardan gelen misafir" olarak nitelendiren Ünsalan'ın koleksiyonunda farklı yapılarda 47 gök taşı bulunuyor - Doç. Dr. Ünsalan: - "Koleksiyonumdakilerin en kıymetlisi Bingöl Sarıçiçek'e düşen gök taşı. Bana göre 1 gramının değeri 465 milyon dolar çünkü geldiği bölgedeki asteroidin yörüngesine NASA uzay aracı gönderdi, oradaki mineralleri öğrenmek amacıyla. NASA'nın bu görev için ayırdığı bütçe 465 milyon dolardı"

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Türk bilim adamı Doç. Dr. Ozan Ünsalan, "milyonlarca kilometre uzaklardan gelen misafir" olarak nitelendirdiği, dünyanın farklı yerlerine düşen gök taşlarından koleksiyon oluşturdu.

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan, gök taşları ile 7 yıl önce üzerinde bazı analizler yapması için kendisine verilen gök taşı parçası sayesinde tanıştı.

Gök taşlarının yapısından etkilenen Ünsalan, dünya dışından gelen bu taşlar üzerinde araştırmalar yapmaya başladı. Bingöl'e 3 yıl önce düşen gök taşı parçaları üzerinde NASA'dan birçok bilim adamıyla birlikte çalışan Ünsalan, gök taşı ilgisini koleksiyona dönüştürdü.

Doç. Dr. Ünsalan, Çanakkale'ye 1964 yılında düşen gök taşı örneği üzerinde çalışmalar yaparken gök taşları hakkında bilgiler edindiğini anlattı.

Gök taşlarının atmosfere girerken saniyede 80 kilometre hıza ulaşabildiğini, yüksek hız nedeniyle oluşan sürtünme sonucu yüzeyinde bin 700 derece sıcaklıklara ulaşabildiğini dile getiren Ünsalan, "Dış yüzeyi yanık bir tabakayla kaplanıyor. İçinde çok farklı metalik parçalar olabiliyor. Bunlar dikkatimi çekti." diye konuştu.

Bingöl'ün Sarıçiçek köyüne düşen gök taşlarını üzerinde 2015'de aralarında NASA çalışanlarının da bulunduğu, farklı ülkelerden gelen 91 araştırmacıyla çalışmalar yaptıklarını, o çalışmaların da bu alandaki ilgisini derinleştirdiğini anlatan Ünsalan, "Gök taşının incelemediğimiz noktası kalmadı. Mars'la Jüpiter arasındaki bir asteroitten geldiğini kanıtladık. Bununla ilgili makaleyi de yakında paylaşacağız. Ender olmasından dolayı yurt dışından da birçok gök taşı koleksiyonerini çekti." ifadelerini kullandı.

- Değişik özelliklerde 47 taş

Gök taşı koleksiyonerliğinin bilimsel merakıyla oluştuğunu kaydeden Doç. Dr. Ünsalan, bilim adamları arasında değiş tokuş, satın alma ve düşen taşlardan örnek toplama gibi yöntemlerle oluşan koleksiyonunda değişik özelliklerde 47 taşın bulunduğunu söyledi.

Koleksiyonunda ABD'den Çin'e, Arjantin'den Fas'a, Umman'dan Antarktika'ya kadar farklı coğrafyalara düşen gök taşlarına ait parçalar olduğunu dile getiren Ünsalan, şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık 1 gram civarından 1 kilograma kadar gök taşları mevcut. Fethiye, Eskişehir gibi Türkiye'ye düşenlere ait örnekler de var, ABD'nin Arizona kentine binlerce yıl önce düşen gök taşına ait örnek de. Koleksiyonumdakilerin en kıymetlisi Bingöl Sarıçiçek'e düşen gök taşı. Bana göre 1 gramının değeri 465 milyon dolar. Çünkü geldiği bölgedeki asteroidin yörüngesine NASA uzay aracı gönderdi, oradaki mineralleri öğrenmek amacıyla. NASA'nın bu görev için ayırdığı bütçe 465 milyon dolardı. Piyasada öyle satılmadı elbette. Bir araba, ev alacak fiyata satıldı yarım kiloluk olanları. Bu koleksiyondaki örneklerin ederi ne diye sorarsanız, bilimsel olarak paha biçilmez. Bunlar bize çok uzaklardan misafir olarak gelmişler. Evrenin oluşumu, gezegenin, asteroitlerin oluşumu hakkında bilgiler veriyor. Dünyaya milyonlarca kilometre mesafelerden bahsediyoruz. Oradan sizin elinize bir örnek gelmiş. Bu ne kadar ender, değerli bir durum. Bilmediğiniz bir yerden, 500 milyon kilometre öteden bir örnek var, bu bilimsel olarak paha biçilemez."

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
Adana Valiliği'nden 'Suriyeli öğrenci' talimatıAdana Valiliği'nden 'Suriyeli öğrenci' talimatı
Açık denizde kuğu buldu! 'Kemik parçasını gördümAçık denizde kuğu buldu! 'Kemik parçasını gördüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gök taşı Koleksiyon uzay

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

İlginizi Çekebilir

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

İznik'te bulunan lahitten iki generalin mumyalanmış cesetleri çıktı

İznik'te bulunan lahitten iki generalin mumyalanmış cesetleri çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Onun koleksiyonu çok farklı! 'Milyonlarca kilometre uzaklardan gelen misafir'

Onun koleksiyonu çok farklı! 'Milyonlarca kilometre uzaklardan gelen misafir'

Şehit babasının sözleri gündeme damga vurdu!

Şehit babasının sözleri gündeme damga vurdu!

Belediye başkanından takdir toplayan davranış! 'Ambulansın önüne geçti, eskortluk yaptı'

Belediye başkanından takdir toplayan davranış! 'Ambulansın önüne geçti, eskortluk yaptı'

Süleyman Şimşek yakalandı

Süleyman Şimşek yakalandı

Terör örgütü PKK'ya dev darbe! Gavur Sülo yakalandı

Terör örgütü PKK'ya dev darbe! Gavur Sülo yakalandı

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.