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Gök yüzünü şimşekler aydınlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 08:13 | Son Güncelleme

Yapılan son uyarıların ardından kent genelinde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yapılan son uyarıların ardından kent genelinde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kara bulutlar nedeniyle gökyüzü kararırken çakan şimşekler ise etrafı aydınlattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde dün gece saatlerinden başlamak üzere gün boyu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Sabahın ilk anlarından itibaren etkili olan gök gürültülü sağanak yağış işe ve okula giden vatandaşlara zor anlar yaşattı. Uyarılara rağmen şemsiyesiz dışarı çıkan vatandaşların bazılarının koşarak saçak altına gitmesi bazıların ise elindeki poşetle kafasını koruması dikkat çekti. Kara bulutlar nedeniyle kararan gökyüzünü ise çakan şimşekler aydınlattı.
Yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi beklendiği öğrenildi.

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