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Gökbey Helikopteri ikinci prototip ile sertifikasyon uçuş testlerine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 15:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın başlattığı GÖKBEY Projesi kapsamında TUSAŞ tarafından tasarlanıp üretilen ikinci prototip helikopter, SHGM’den alınan sertifikasyon uçuş izni ile ilk sertifikasyon uçuşunu bugün başarıyla gerçekleştirdi.Yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk Genel Maksat Helikopteri olan GÖKBEY’in ilk prototipi, ilk test uçuşunu 6 Eylül 2018 saat 06:00’da başarıyla gerçekleştirilmişti.Üretilen ikinci prototipin bugünkü uçuşuyla ise 2021 yılında tamamlanması hedeflenen sertifikasyon uçuş testlerine başlandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın başlattığı GÖKBEY Projesi kapsamında TUSAŞ tarafından tasarlanıp üretilen ikinci prototip helikopter, SHGM’den alınan sertifikasyon uçuş izni ile ilk sertifikasyon uçuşunu bugün başarıyla gerçekleştirdi.
Yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk Genel Maksat Helikopteri olan GÖKBEY’in ilk prototipi, ilk test uçuşunu 6 Eylül 2018 saat 06:00’da başarıyla gerçekleştirilmişti.
Üretilen ikinci prototipin bugünkü uçuşuyla ise 2021 yılında tamamlanması hedeflenen sertifikasyon uçuş testlerine başlandı. GÖKBEY Helikopterinin, sertifikasyon sürecinin tamamlanmasına müteakip seri üretime geçeceği öngörülüyor.
En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, milli imkân ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıp ve üretiliyor. ATAK Programı süresince kazanılan bilgi, birikim, tecrübe ve yetenek havuzu temel alınarak başlanılan Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştiriliyor.
Helikopterin geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek.
GÖKBEY Projesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve diğer ihtiyaç sahibi makamların, genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platform ile karşılanması hedefiyle yürütülüyor.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından ilk kez duyurarak ,"TUSAŞ tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen GÖKBEY helikopterimiz, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün verdiği uçuş izni ile birlikte ilk sertifikasyon uçuşunu gerçekleştirdi.45 dakika süren uçuşla projede önemli bir aşama daha geçildi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

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