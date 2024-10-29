Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta net mesaj: Hain saldırılar terörle mücadeledeki azmimizi kıramaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TUSAŞ'ın Merkez Yerleşke'sinde gerçekleştirilen T625 Gökbey Helikopter Teslimat Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan açıklamalar şu şekilde:



"Tüm vatandaşlarımın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısında şehit olan 5 kardeşimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Yaralılarımızın çoğu taburcu edildi. Tedavisi devam edenlere acil şifalar diliyorum. Şehitlerin ölüler olmadığına onların diri olduğuna inanıyoruz.

"TUSAŞ ÇALIŞANLARIMIZIN DİK DURUŞU HER TÜRLÜ TAKDİRİN ÜZERİNDEDİR"

Şehitlerimizin yakınlarının vakar, sabır ve metanetini gördükçe nasıl bir milletin ferdi olduğumuzu çok daha iyi anlıyoruz. TUSAŞ çalışanlarımızın yaşadığı terör saldırısına rağmen dik duruşu her türlü takdirin üzerindedir. Hainlere inat daha fazla çalışacağız, üreteceğiz diyerek bu milletin cesaretini bir kez daha tüm dünyaya ilan eden TUSAŞ'ın kahramanlarına, cumhurbaşkanı olarak ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Buradaki her bir kardeşimin şehitlerimizden devraldığı emaneti gelecek nesillere çok daha güçlü bir şekilde devredeceğinden şüphe duymuyorum.

"HAİN SALDIRILAR TERÖRLE MÜCADELEDEKİ AZMİMİZİ KIRAMAZ"

Hain saldırılar terörle mücadeledeki azmimizi kıramaz. Asla rehavet içinde değiliz. İster sınırlarımız dahilinde ister ötesinde olsun nerede ülkemize yönelik tehdit unsuru tespit edersek onu ortadan kaldırmaktan kimse bizi alıkoyamaz. Terörü sona erdirecek her türlü vasıtayı göreve almaktan geri çekinmeyiz.

"TERÖRİSTLERE NEFES ALDIRMIYORUZ"

Terör örgütüne çok ağır darbeler indirdik. Teröristlere nefes aldırmıyoruz. Pençe-Kilit harekatıyla Irak sınırındaki güvenliğimizi sağlıyoruz. Terörün olmadığı bir ülke hedefimize ulaşana kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz.

"BU TOPRAKLARDA YAN YAYA BARIŞ VE HUZUR İÇİNDE YAŞAYACAĞIZ"

Bunun önüne ancak iç cephemizin mukavemetini artırarak geçebiliriz. Asırlar önce olduğu gibi bu topraklarda yan yana barış ve huzur içinde yaşayacağız.

Bu tür hain eylemler bölücü terör örgütünün son çırpınışlarıdır. Ülkemizin geleceğinde teröre yer yoktur asla olmayacaktır. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık. Terörü kaynağında bertaraf edeceğiz.

"SİLAHLI İHA SATIŞLARININ YÜZDE 65'İNİ TUSAŞ'IN ARALARINDA OLDUĞU TÜRK ŞİRKETLERİ GERÇEKLEŞTİRİYOR"

İnsansız hava araçları pazarında dünyanın açık ara en büyük üreticisiyiz. 2018'den bu yana dünya genelindeki silahlı İHA satışlarının yüzde 65'ini TUSAŞ'ın aralarında olduğu Türk şirketleri gerçekleştiriyor. Daha önce bize silah verenler attığımız kurşunların çetelesini tutar, bunun hesabını sorardı.

"NE KADAR HAYATİ ÖNEMDE OLDUĞU BUGÜN ÇOK DAHA İYİ ANLAŞILIYOR"

Katmanlı hava savunma sistemlerimizin güvenliğimiz açısından ne kadar hayati önemde olduğu bugün çok daha iyi anlaşılıyor. Topçu iğne yapamıyorduk. Artık kendi geliştirdiğimiz silahları kullanarak tüm bu sorunları aştık, aşıyoruz. Artık İHA'mız, SİHA'mız, AKINCI'mız, KIZILELMA'mız var, var oğlu var. Önümüzdeki dönemde insansız, otonom deniz araçlarından çeşitli muharip deniz platformlarının geliştirilmesine de ağırlık vereceğiz.

"ONLARIN DEMİR KUBBESİ VARSA BİZİM DE ÇELİK KUBBEMİZ OLACAK"

Onların demir kubbesi varsa bizim de çelik kubbemiz olacak. Bu süreçte uzun menzilli füze kabiliyetlerimizi de artıracağız. Düşmanlara korku salan caydırıcılığa ulaşıncaya kadar hiçbir alanı ihmal etmeden hep birlikte çalışacağız. Tam bağımsız Türkiye hayalimizi gerçeğe dönüştürene kadar bize durmak yok"