HABER

Gökbey ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 18:00 | Son Güncelleme

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen GÖKBEY helikopteri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) verdiği uçuş izni ile ilk sertifikasyon uçuşunu gerçekleştirdi.

Selen YALAZ/ ANKARA, (DHA)- TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen GÖKBEY helikopteri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) verdiği uçuş izni ile ilk sertifikasyon uçuşunu gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "45 dakika süren uçuşla projede önemli bir aşama daha geçildi" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, GÖKBEY helikopterinin ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Demir, "Yerli ve milli olarak geliştirilen GÖKBEY helikopterimiz, SHGM'nin verdiği uçuş izni ile birlikte ilk sertifikasyon uçuşunu gerçekleştirdi. 45 dakika süren uçuşla projede önemli bir aşama daha geçildi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

'SERİ ÜRETİM ÖNGÖRÜLÜYOR'

​Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da GÖKBEY helikopterinin, sertifikasyon sürecinin tamamlanmasıyla seri üretime geçilmesinin öngörüldüğü belirtildi. En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan GÖKBEY genel maksat helikopterinin, milli imkân ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıp, üretildiğine vurgu yapılarak, şöyle denildi:

"ATAK Programı süresince kazanılan bilgi, birikim, tecrübe ve yetenek havuzu temel alınarak başlanılan Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştiriliyor. Helikopterin geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulansı, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek. GÖKBEY Projesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve diğer ihtiyaç sahibi makamların, genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platform ile karşılanması hedefiyle yürütülüyor."

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Gebze'de mahalle halkının yol isteğiGebze'de mahalle halkının yol isteği
Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya olduGemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Eczanelerde yeni düzenleme

Eczanelerde yeni düzenleme

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti kurucularından Metin Bozkurt'a saldırı

İYİ Parti kurucularından Bozkurt'a saldırı!

İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün aracının önünü kesip sopayla saldırdılar

İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün aracının önünü kesip sopayla saldırdılar

Şile'de dev dalgalar 21 yaşındaki genci yuttu

Endişeli bekleyiş! Denizde kayboldu

2 milyon TL'lik cinayet! Gerçek ortaya çıktı

2 milyon TL'lik cinayet! Gerçek ortaya çıktı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

TEM otoyolu Kaynaşlı - Bolu Tüneli'ndeki çalışma 14 Temmuz'da sona eriyor

TEM'i kullanacaklar dikkat! 14 Temmuz'a kadar devam edecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.