Gökbey ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

Selen YALAZ/ ANKARA, (DHA)- TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen GÖKBEY helikopteri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) verdiği uçuş izni ile ilk sertifikasyon uçuşunu gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "45 dakika süren uçuşla projede önemli bir aşama daha geçildi" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, GÖKBEY helikopterinin ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Demir, "Yerli ve milli olarak geliştirilen GÖKBEY helikopterimiz, SHGM'nin verdiği uçuş izni ile birlikte ilk sertifikasyon uçuşunu gerçekleştirdi. 45 dakika süren uçuşla projede önemli bir aşama daha geçildi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

'SERİ ÜRETİM ÖNGÖRÜLÜYOR'

​Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da GÖKBEY helikopterinin, sertifikasyon sürecinin tamamlanmasıyla seri üretime geçilmesinin öngörüldüğü belirtildi. En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan GÖKBEY genel maksat helikopterinin, milli imkân ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıp, üretildiğine vurgu yapılarak, şöyle denildi: