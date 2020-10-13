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Gökbilimciler, 63 ışık yılı uzaklıktaki dış gezegenin fotoğrafını paylaştı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.10.2020 09:21 | Son Güncelleme

Almanya’da Max Planck Astronomi Enstitüsü’nden gökbilimciler, Dünya’dan yaklaşık 63 ışık yılı uzaklıktaki başka bir yıldız sisteminde ‘b Pictoris c’ adı verilen bir dış gezegenin fotoğrafını paylaştı.

Gökbilimciler, 63 ışık yılı uzaklıktaki dış gezegenin fotoğrafını paylaştı

Almanya'da bir araştırma enstitüsü olan Max Planck Astronomi Enstitüsü’nden gökbilimcilerin, Dünya’dan yaklaşık 63 ışık yılı uzaklıktaki başka bir yıldız sisteminde bir dış gezegenin varlığını doğruladıkları ve bunu kanıtlamak için de fotoğraf paylaştıkları belirtildi.

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B Pictoris c adı verilen gezegen, uzmanların ‘ışık parıltısını’ görmelerine olanak tanıyan Şili’deki teleskoplar ile görüntülendi. Teleskopların, dış gezegenleri ‘radyal hız’ yöntemi kullanılarak tespit edildiği belirtildi. Beta Pictoris sisteminde bulunan b Pictoris c’nin, ana yıldızının yörüngesinde bulunan yalnızca ikinci dış gezegen olduğu belirtildi. Gezegenin yörüngesine bağlı olarak ana yıldız üzerindeki sürüklenme ve çekmeyi analiz eden ve tipik olarak uzak dünyaları tespit etmek için kullanılan ‘radyal hız’ yönteminin, ilk kez bir dış gezegeni doğrudan gözlemek için kullanıldığı ifade edildi.

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Gözlem programının lideri Sylvestre Lacour’un, “Bu ‘radyal hız’ yöntemiyle tespit edilen bir gezegenin ilk doğrudan teyidi” ifadelerini kullandığı bildirildi.

DHA

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