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Gökçe Bahadır bir gecede 100 bin TL kazandı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.04.2019 10:32 | Son Güncelleme

'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinin final yapmasının ardından Gökçe Bahadır albüm hazırlığına başlamış ve Aykut Gürel öncülüğünde ilk kez bir müzik albümü çıkarmıştı.

Albüm çıkaran, oyuncu, geçtiğimiz günlerde verdiği ilk konserinden 100 bin TL aldığı iddialarına yanıt verdi.

Gökçe Bahadır ilk konserinden 100 bin TL mi aldı?

'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinin final yapmasının ardından Gökçe Bahadır albüm hazırlığına başlamış ve Aykut Gürel öncülüğünde ilk kez bir müzik albümü çıkarmıştı.
Oyuncu albümün çıkmasından kısa bir süre sonra da bir konser verdi. Sıkı bir hazırlıkla konsere çıkan Gökçe Bahadır'ın performansı dinleyenlerden tam not aldı.
Fakat konserden birkaç gün sonra ortaya atılan bir iddia oldukça dikkat çekti.
Dizilerden haftalık 70 bin lira alan oyuncunun tek konserden 100 bin TL kazandığı konuşulmaya başlandı.
Önceki gün Akmerkez'de görüntülenen Bahadır'a bu iddialar soruldu.
Oyuncu, “Bunlar benim ilgilendiğim konular değil" yanıtını verdi.
Gökçe Bahadır daha önce de albümden elde ettiği geliri bağışladığını açıklamıştı.
İlk konserinden 100 bin TL aldığı konuşulan Gökçe Bahadır'a bu iddialar soruldu. Oyuncu, “Bunlar benim ilgilendiğim konular değil" diyerek gelen soruları geçiştirdi. (Gecce)
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