MAGAZİN

Gökçe Bahadır güzellik sırrını açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.09.2019 12:17 | Son Güncelleme

Ekranların güzel oyuncusu Gökçe Bahadır, güzelliğinin ve fit görüntüsünün sporla olan ilişkisiyle alakalı olduğunu söyledi.

Gökçe Bahadır güzellik sırrını açıkladı

Erkan Kolçak Köstendil’in dört kıta, 13 ülkede oynadığı ’12 Numaralı Adam’ oyununun Türkiye turnesinin finali İstanbul’da yapıldı.

Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen galaya; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Gökçe Bahadır, Leyla Lydia Tuğutlu, Bülent Emrah Parlak ve Bige Önal gibi birçok ünlü isim katıldı

Gökçe Bahadır, fit vücudunun sırrını açıkladı. Bol bol spor yaptığını söyleyen güzel oyuncyu, “Sporla aram çok iyi. Biraz yoga, biraz dalış bir de boks yapıyorum” dedi.

64328682-22888330

PARTNER18 yaşında Instagram'dan servet kazandı18 yaşında Instagram'dan servet kazandı
Hande Ataizi güzellik sırrını açıkladı!Hande Ataizi güzellik sırrını açıkladı!
'Sayende gülmekten ağladık aşkım!''Sayende gülmekten ağladık aşkım!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gökçe bahadır güzellik sırrı

En Çok Okunan Haberler

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Artvin'de sel ve heyelan

Artvin'de sel ve heyelan

İşte dev derbinin kadroları

İşte dev derbinin kadroları

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Bursa'da baltalı dehşet! 'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Bursa'da baltalı dehşet! 'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mehmet Ali Erbil'in durumu kötüleşti!

Mehmet Ali Erbil'in durumu kötüleşti!

Yeşilçam'ın gamzeli güzelinin son hali...

Yeşilçam'ın gamzeli güzelinin son hali...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hande Ataizi güzellik sırrını açıkladı!

Hande Ataizi güzellik sırrını açıkladı!

Hazal Kaya: Sayende gülmekten ağladık aşkım!

'Sayende gülmekten ağladık aşkım!'

Azur Benan'ın yıllık okul taksidi 100 bin TL!

Azur Benan'ın yıllık okul taksidi 100 bin TL!

Ali Sunal’ın zor anları! Gözyaşları sel oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Onur Saylak'tan 'Şahsiyet' paylaşımı

Onur Saylak'tan 'Şahsiyet' paylaşımı

Rapçi Şehinşah gözaltına alındı

Rapçi Şehinşah gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.