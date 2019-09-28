Gökçe Bahadır güzellik sırrını açıkladı

Erkan Kolçak Köstendil’in dört kıta, 13 ülkede oynadığı ’12 Numaralı Adam’ oyununun Türkiye turnesinin finali İstanbul’da yapıldı.

Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen galaya; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Gökçe Bahadır, Leyla Lydia Tuğutlu, Bülent Emrah Parlak ve Bige Önal gibi birçok ünlü isim katıldı

Gökçe Bahadır, fit vücudunun sırrını açıkladı. Bol bol spor yaptığını söyleyen güzel oyuncyu, “Sporla aram çok iyi. Biraz yoga, biraz dalış bir de boks yapıyorum” dedi.





