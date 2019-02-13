MAGAZİN

Gökçe Bahadır'ın Tarkan hayali!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.02.2019 14:49 | Son Güncelleme

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığa da adım atan Gökçe Bahadır, Tarkan'la düet yapmak istediğini belirtti.

Gökçe Bahadır'ın Tarkan hayali!

Güzel oyuncu Gökçe Bahadır, oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığa da adım attı. Önceki gün Engin Akyürek ile Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı "Bir Aşk İki Hayat" filminin özel gösterimine katılan Bahadır, gelen tepkilerin olumlu olduğunu belirterek, ilk konserin 16 Mart’ta olacağını açıkladı.

Daha önce verdiği röportajda, Tarkan ile düet yapmak istediğini ifade eden Gökçe bahadır, "Gazeteci arkadaşlar ‘Kiminle düet yapmak istersiniz?’ diye sorunca ben de Tarkan dedim. Tabii ki çok isterim” diyerek bu isteğini yeniledi.

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gökçe bahadır Tarkan

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