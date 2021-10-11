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Gökçe Bahadır’lı Kulüp dizisinden beklenen fragman geldi

11.10.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Salih Bademci ve Metin Akdülger gibi isimlerin bulunduğu Kulüp dizisinden ilk fragman yayınlandı. Kulüp, 5 Kasım’da Netflix’te izleyicilerle buluşacak.

Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Salih Bademci ve Metin Akdülger‘in yanı sıra Fırat Tanış ve Asude Kalebek gibi isimlerin yer aldığı Kulüp dizisinden ilk fragman geldi.

Dizinin yaratıcıları Zeynep Günay Tan ve Seren Yüce‘nin aynı zamanda yönetmenliğini üstlendiği Kulüp’ün yapımcılığını ise Saner Ayar ve Ayşe Durmaz üstleniyor. Gerçek bir hikâyeden esinlenerek kaleme alınan dizinin senaryosunu ise Necati Şahin üstleniyor.

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KULÜP KONUSU

1955’li yılların İstanbul’unu yansıtan Kulüp, gece kulübünde çalışan eski mahkum Matilda ve kızı Raşel’in yaşam macerasını ele alıyor. Matilda bir yandan hapiste olduğu zaman görüşemediği kızı Raşel ile ilişkisini düzeltmeye, bir yandan da gece hayatındaki meslektaşı olan cesur patronu Orhan ve kıskanç yöneticisi Çelebi ve vizyoner sanatçı Selim’in egolarını yönetmeye çalışıyor. İstanbul’da önemli bir konuma sahip olan Kulüp, Matilda’nın gelişiyle yepyeni bir ruha bürünüyor.


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Anahtar Kelimeler:
Netflix Gökçe Bahadır
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