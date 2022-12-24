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Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın dizisi Ömer ilk fragmanıyla büyük ses getirdi! Yakışıklı oyuncu ezan okudu, sosyal medya çalkalandı

24.12.2022 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin yeni dizisi Ömer'in ilk tanıtımı yayınlandı. Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın başrollerini üstlendiği dizinin fragmanı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Selahattin Paşalı'nın ezan okuduğu sahne geceye damga vurdu.

Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın dizisi Ömer ilk fragmanıyla büyük ses getirdi! Yakışıklı oyuncu ezan okudu, sosyal medya çalkalandı

Star Tv'nin heyecanla beklenen yeni dizisi Ömer'den ilk tanıtım geldi. Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın başrollerini paylaştığı Ömer'in ilk sahneleri sosyal medyaya damga vurdu. Dizinin oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın yanı sıra Barış Falay ve Merve Dizdar da yer alıyor.

İLK FRAGMAN YAYINLANDI!

Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın dizisi Ömer'in ilk fragmanı bu akşam yayınlandı. Fragmanın yayınlanmasıyla yoğun bir ilgi gören Ömer dizisi yeni sezonun en merak edilen işleri arasında ilk sıradan yerini almış durumda.

Dizi müezzin Ömer'in kendisinden yaşça büyük Gamze'ye aşık olmasıyla yaşanacak olayları konu ediniyor. İzleyicilerin oldukça merak ettiği Ömer dizisinin ilk fragramında Selahattin Paşalı'yı ezan okurken görüyoruz. Bir yandan da Gökçe Bahadır Selahattin Paşalı'ya ulaşmak için bir çaba içerisinde. Paşalı tam camiye girecekken arkasından Gökçe Bahadır'ın seslenmesiyle ikilemde kalıyor. Aynı anda da Barış Falay Ömer'i camiye davet ediyor. Ömer camiye girecek mi yoksa geri mi dönecek? Ömer'in hikayesi nasıl şekil alacak?

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Usta oyuncu Barış Falay Ömer dizisinde cami imamını canlandıracak. Merakla beklenen dizide Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın kimyasının çok uyduğu ilk bakışta göze çarpıyor. Dizinin konusu henüz sır gibi saklanmakta. Yayın tarihi ile ilgili de herhangi bir açıklama bulunmuyor.

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OGM Pictures’ın Star TV için çektiği dizi güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip. Birbirinden yetenekli ve kendini ispatlamış oyuncu kadrosundan oluşan Ömer, fragmana gelen tepkilerle şimdiden reytingleri alt üst edecek gibi duruyor. Ömer'in oyuncu kadrosunda Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay dışında Merve Dizdar da bulunuyor.

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SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI!

Ömer dizisinin fragmanının yayınlanmasıyla izleyiciler sosyal medya hesaplarından dizi ile ilgili yorum yağdırdı. İzleyiciler fragmanın çok merak uyandırıcı olduğunu ve Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın uyumuna dikkat çekti. İşte o yorumlardan bazıları...

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  • Gökçe Bahadırın asilliği ? ve kadronun güzelliği

  • Dikkat çekici bir iş

  • Huzur sokağı vibe var

  • Şimdiden merak ettim baya güzel bi dizi olucak

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  • İyi iş çıkacak gibi, bekliyoruz

  • Bir tarafta cennet bir tarafta cehennem hangisini seçersen

  • İddialı bir dizi çok güzel tüylerim diken diken

  • Bir insan her role mi yakışır!
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