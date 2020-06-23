Gökçe Saygı'yı 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Cezasını duyunca bayıldı

Olay, geçen yıl 13 Mayıs sabahı Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 129 Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'nci katında meydana geldi. Evden gelen “Dur yapma, senin Allah'ın yok mu?" yalvarışlarını duyan apartman sakinleri, sesin kesilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Komşular, seslerin birinci katta oturan 'Naz' takma adlı trans birey Gökçe Saygı'nın evinden geldiğini söyledi. Eve giren polis, Saygı'nın cesedini buldu. Gökçe Saygı'nın sırtından defalarca bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Polis tarafından yakalanan katil zanlısı Şahin Yalçın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Şahin Yalçın, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Taraf avukatlarının salonda hazır bulunduğu duruşmada, savcı, daha önceki mütalaasını tekrarlayarak, sanığın 'sebepsiz yere maktulü bıçaklayarak öldürmesinden' dolayı, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.