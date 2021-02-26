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Gökçeada açıklarında tekne alabora oldu: 1 ölü, 2 kayıp

26.02.2021 22:40 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında içerisinde 5 kişinin olduğu tekne alabora oldu.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında içerisinde 5 kişinin olduğu tekne alabora oldu. Teknede bulunan 2 kişi yüzerek karaya çıkarken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında saat 18.30 sıralarında içerisinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu. Teknede bulunan 5 kişiden 2’si yüzerek karaya çıkıp, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sahil güvenlik botları, arama-kurtarma helikopteri, sahil güvenlik dalış timleri, bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 5 saattir devam eden arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin, kayıp olan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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