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Gökçeada'da kayıp İlçe Jandarma Komutanı Bulut, ölü olarak bulundu

28.02.2021 08:24 | Son Güncelleme:
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Gökçeada'da kayıp İlçe Jandarma Komutanı Bulut, ölü olarak bulundu

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Laz Koyu açıklarında 5 metrelik fiber teknenin alabora olması sonucu kaybolan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenine ulaşıldı.

Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik, Off Road Türkiye şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'e ait fiber tekne ile geçen cuma günü balık tutmak için denize açıldı. Teknenin alabora olmasıyla Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşıldı. İki uzman erbaş ise yaklaşık 1 kilometre yüzerek, kıyıya çıkmayı başardı. Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu ise suda kayboldu.

Kara, deniz ve havadan gece gündüz devam eden arama çalışmaları kapsamında kayıp İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenine bu gece yarısı ulaşıldı. Laz Koyu'nun 200 metre açığında yeri tespit edilen teknenin biraz daha açığında 22 metre derinlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait mayın avlama gemisinin termal kameraları ile yeri tespit edilen Bulut'un cansız bedeni dalgıçlar tarafından sudan çıkarılarak, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kayıp Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kidemli Başçavuş Fatih Tonkuyu ise aranıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"26 Şubat 2021 tarihinde saat 18.37’de Çanakkale ili Gökçeada Laz koyu önlerinde içerisinde 5 kişi bulunan özel bir fiber teknenin battığı, teknede bulunan 5 kişiden 2’sinin yüzerek karaya çıktığı, diğer 3 kişinin kayıp olduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timi sevk edilmiştir. Bölgede icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp olan 2 kişinin bulunması maksadıyla müştereken devam eden arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 28 Şubat 2021 tarihinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp olan 1 kişinin arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir"

(DHA)

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