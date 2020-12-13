HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

13.12.2020 16:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, "14 Aralık Pazartesi günü Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. Boğaz hatlarında (Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir) yoğunluk olması durumlarında seferler saatsiz olarak yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi. (İHA)

İzmir ve Balıkesir'de şiddetli yağmur binalara zarar verdiİzmir ve Balıkesir'de şiddetli yağmur binalara zarar verdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kira müjdesi'nin detayları belli oldu'Kira müjdesi'nin detayları belli oldu
Evlat nöbetinde 469'uncu gün!Evlat nöbetinde 469'uncu gün!
Büyük ikramiye için geri sayım..Büyük ikramiye için geri sayım..

En Çok Okunan Haberler

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Göbek üstü giyinince... 'Ahiretini neden yaktın?'

Göbek üstü giyinince... 'Ahiretini neden yaktın?'

Askerlik sevk tarihleri ertelendi

Askerlik sevk tarihleri ertelendi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Kızına sözleri ağlattı! 'Kötü zamanda doğdu'

Kızına sözleri ağlattı! 'Kötü zamanda doğdu'

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Diğer Haberler

İzmir ve Balıkesir'de şiddetli yağmur binalara zarar verdi

İzmir ve Balıkesir'de şiddetli yağmur evlere zarar verdi

Taksim Meydanı'nda merak uyandıran siren sesleri

Taksim Meydanı'nda merak uyandıran siren sesleri

Evlat nöbetinde 469'uncu gün! Nöbete otelde devam ettiler

Evlat nöbetinde 469'uncu gün!

Sokak kısıtlamasında aracıyla sıcak yemek dağıttı

Kısıtlamada aracıyla sıcak yemek dağıttı

Sürücü markete daldı, o anlar kamerada

Sürücü markete daldı! O anlar kamerada

Ahırda yangın çıktı, koyunlar yanmaktan son anda kurtarıldı

Yanmaktan son anda kurtarıldılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.