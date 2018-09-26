Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine bugün yapılması gereken tüm feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege Denizi'nde iki gündür etkili olan kuvvetli poyraz nedeniyle Gökçeada'ya ulaşımda akşamalar yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, bugün Kuzey Ege kıyılarında poyraz fırtınasının saatte 70 ile 100 kilometre hızla eseceği uyarısı ardından, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe arasında bugünkü tüm feribot seferlerini iptal etti. Gestaş firması, olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli'den Bozcaada'ya saat 09.00'da yapılması gereken seferin 10.00'a ertelendiğini bildirdi. Çanakkale Boğaz hattındaki feribot seferleri ise, aksamadan devam ediyor.

