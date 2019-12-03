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Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 21:00 | Son Güncelleme

Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak 5 sefer iptal edildi

ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın planlanan 5 feribot seferi düzenlenemeyecek.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Kabatepe-Gökçeada arasındaki 09.00, 15.00 ve 20.00 ile Gökçeada-Kabatepe arasındaki 13.00 ve 18.00 saatlerindeki seferler geçici olarak iptal edildi.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya da saat 17.00'de sefer yapılacak, diğer güzergahlarda ise ulaşım normal olarak gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale fırtına

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