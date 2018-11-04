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Gökçeada feribotunda makine arızası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 14:42 | Son Güncelleme

Makine arızası nedeniyle Gökçeada iskelesine yanaşamayan Kabatepe-Gökçeada seferini yapan 57. Alay gemisi, kıyıdan halat uzatılarak iskeleye çekildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de GESTAŞ'a ait bir gemi, makine arızası nedeniyle halat uzatılarak iskeleye yanaştırıldı.

GESTAŞ AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada seferini yapan 57. Alay gemisi, Gökçeada iskelesine yanaşacağı esnada teknik bir problem nedeniyle tek motorla manevra yapmak zorunda kaldı.

Havanın rüzgarlı olması nedeniyle geminin yanaşma manevrasını riske atmak istemeyen görevliler, gemiye kıyıdan halat uzatarak iskeleye çekti.

Yapılan çalışmadan dolayı sefer 30 dakika geç tamamlanırken, araç ve yolcuların güvenli bir şekilde iskeleye inişi sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale gemi GESTAŞ halat

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