Gökçeada feribotunda makine arızası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de GESTAŞ'a ait bir gemi, makine arızası nedeniyle halat uzatılarak iskeleye yanaştırıldı.

GESTAŞ AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada seferini yapan 57. Alay gemisi, Gökçeada iskelesine yanaşacağı esnada teknik bir problem nedeniyle tek motorla manevra yapmak zorunda kaldı.

Havanın rüzgarlı olması nedeniyle geminin yanaşma manevrasını riske atmak istemeyen görevliler, gemiye kıyıdan halat uzatarak iskeleye çekti.

Yapılan çalışmadan dolayı sefer 30 dakika geç tamamlanırken, araç ve yolcuların güvenli bir şekilde iskeleye inişi sağlandı.

