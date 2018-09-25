Gökçeada-Kabatepe feribot seferlere 'fırtına' engeli

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’nin Gökçeada ilçesi ile Kabatepe arasında yarın yapılacak bazı feribot seferleri, Kuzey Ege için yapılan kuvvetli fırtına uyarısı nedeniyle iptal edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, Kuzey Ege kıyıları için yaptığı kuvvetli fırtına uyarısı sonrası, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe hattında yarın yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Saatte 70 ile 100 kilometre hızla esmesi beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle, 26 Eylül Çarşamba günü Gökçeada’dan Kabatepe’ye saat 10.00, 16.00 ve 21.00 Kabatepe’den Gökçeada’ya ise saat 07.00, 13.00 ve 19.00 feribot seferleri iptal edildi.
Kuzey Ege Denizi’ndeki fırtına nedeniyle bugün de Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bazı feribot seferleri yapılamamıştı.
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