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Gökçeada seferlerine fırtına engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 12:58 | Son Güncelleme

 ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine, bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine, bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığının yapıldığı Gestaş firmasınca Gökçeada'ya bugünkü bazı feribot seferleri iptal edildi. Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 18.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 20.00 seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğaz hattındaki seferler ise yapılabiliyor.

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Gökçeada seferlerine fırtına engeli

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