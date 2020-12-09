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Gökçeada seferlerine fırtına engeli

09.12.2020 17:14 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, “10.12.2020 Perşembe günü Kabatepe-Gökçeada hattında, yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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