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Gökçeada seferlerine fırtına engeli

07.01.2021 00:35 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Çanakkale’de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, “7 Ocak Perşembe günü Kabatepe-Gökçeada hattında iptal olan Kabatepe’den saat 05:00 ve 09.00 ile Gökçeada’dan saat 07:00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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