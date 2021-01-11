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Gökçeada seferlerine fırtına engeli

11.01.2021 16:43 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.GESTAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, “12 Ocak Salı günü Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava koşullarından dolayı, Kabatepe’den saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada’dan ise saat 07.00 seferleri iptal edilmiş olup, gün içerisindeki planlı diğer seferlerimiz saatinde yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
GESTAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, “12 Ocak Salı günü Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava koşullarından dolayı, Kabatepe’den saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada’dan ise saat 07.00 seferleri iptal edilmiş olup, gün içerisindeki planlı diğer seferlerimiz saatinde yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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