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Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 23:01 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin, Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada'ya çarşamba günü yapılması planlanan feribot seferleri poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin, Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada'ya çarşamba günü yapılması planlanan feribot seferleri poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, Güney Marmara'daki adalara da yarın sabahki seferlerin yapılamayacağı bildirildi.
Kuzey Ege ve Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Gestaş firması bugün bazı feribot seferlerini iptal etti. Yetkililer, Kezey Ege ve Marmara Denizi'nde etkisini sürdüren poyraz fırtınası nedeniyle, yarın (Çarşamba) sabahyapılması planlanan bazı feribot seferlerinin de iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, yarın sabah Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Gestaş firması tarafından ulaşım sağlanan Güney Marmara hattında da, Avşa'dan saat 06.00, Marmara'dan saat 06.45, Balıklı'dan ise saat 07.45 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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