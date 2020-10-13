HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 07:57 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatlarında yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi. Buna göre, Gökçeaada'dan saat 11.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 ve 13.00 seferleri yapılmayacak. Bozcaada'dan saat 10.00 ve 13.00 ile Geyikli'den saat 11.00 ve 14.00 seferleri de iptal edildi.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 15.00 ve 19.00 ile Kabatepe'den 17.00 ve 21.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 16.00 ve 18.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00-17.00 ve 19.00 seferleri ise belirlenen saatlerde yapılacak.
Öte yandan, Çanakkale Boğazı'ndaki diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş
Aksaray’da feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıAksaray’da feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
En Çok Okunan Haberler
Biden'den üst üste hatalar! Trump'ın diline düştü
Biden'den üst üste hatalar! Trump'ın diline düştü
Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: Onlarca gözaltı var
Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: Onlarca gözaltı var
DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması
DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması
İBB Meclisi'nde BELTUR tartışması
İBB Meclisi'nde BELTUR tartışması
Kaos büyüdü! Terim ile yönetim arasındaki ipler kopuyor...
Kaos büyüdü! Terim ile yönetim arasındaki ipler kopuyor...
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Diğer Haberler
Otomobilden 150 bin lira çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı
Otomobilden 150 bin lira çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon! Aralarında rütbeliler ve pilotlar da var
Dev operasyon! Aralarında rütbeliler ve pilotlar da var
İzmir'de kabus büyüyor! Sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi
İzmir'de, sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi
Aksaray’da feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Aksaray’da feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı
İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu
Husumetli gruplar arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı
Husumetli gruplar arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.