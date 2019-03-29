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Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 09:47 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri, poyraz nedeniyle iptal edildi.  Kuzey Ege'de, saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan poyraz, Çanakkale'de deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri, poyraz nedeniyle iptal edildi.
Kuzey Ege'de, saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan poyraz, Çanakkale'de deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Fırtına nedeniyle Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatlarında bugünkü tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi. Boğaz hattındaki Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir ve Lapseki- Gelibolu feribot seferleri ise yapılabiliyor.

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Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptalGökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptalGökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptalGökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal

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