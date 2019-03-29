HABER

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 10:17 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri, poyraz nedeniyle iptal edildi.  Kuzey Ege'de, saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan poyraz, Çanakkale'de deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri, poyraz nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege'de, saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan poyraz, Çanakkale'de deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Fırtına nedeniyle Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatlarında bugünkü tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi. Boğaz hattındaki Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir ve Lapseki- Gelibolu feribot seferleri ise yapılabiliyor.

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Maltepe Belediye Başkanı Kılıç, hak sahiplerine tapularını teslim ettiMaltepe Belediye Başkanı Kılıç, hak sahiplerine tapularını teslim etti
Uzmanlar uyarıyor! Bu oyuncağı çocuğunuza sakın almayınUzmanlar uyarıyor! Bu oyuncağı çocuğunuza sakın almayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Kayıp çocuktan kahreden haber!

Kayıp çocuktan kahreden haber!

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Yıl sonuna kadar ücretsiz oldu!

Yıl sonuna kadar ücretsiz oldu!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Ebeveynler dikkat! Stres oyuncakları çocuk sağlığını tehdit ediyor

Uzmanlar uyarıyor! Bu oyuncağı çocuğunuza sakın almayın

Son dakika! Hulusi Akar'dan flaş açıklama: Devamı gelecek

Son dakika! Hulusi Akar'dan flaş açıklama: Devamı gelecek

İşte dünyanın en güvenli yeri

İşte dünyanın en güvenli yeri

Başkentte operasyon! Askerler hakkında gözaltı kararı

Başkentte operasyon! Askerler hakkında gözaltı kararı

Cep telefonu da çıktı tekne motoru da!

Cep telefonu da çıktı tekne motoru da!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.