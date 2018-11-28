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Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın tüm seferler iptal

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 18:05 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın tüm seferler iptal

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Kuzey Ege Denizi'ndeki şiddetli fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş.'nin yetkilileri, yarın Gökçeada-Kabatepe Hattı ile Geyikli-Bozcaada Hattı'nda yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

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Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın tüm seferler iptal

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